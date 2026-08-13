Hivatalosan is ez az amerikai minden idők legnagyobb tűzijátéka – fotó, videó

Hivatalosan is Guiness-rekordnak nyilvánították minden idők legnagyobb szabású tűzijátékaként az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én késő este tartott washingtoni látványosságot – jelentette be az ünnepségsorozatért felelős szervezet szerdán.

A Freedom 250 közleménye szerint a tűzijáték során

840 ezer rakétát lőttek a levegőbe Washington belvárosának több helyszínéről, a National Mallról, valamint a Potomac folyó partjáról.

A National Mall előtt Washingtonban július 4-én

„250 éven át Amerikát azok bátorsága határozta meg, akik felépítették ezt a nemzetet, valamint azok bátorsága, akik hittek ígéretében” –fogalmazott Danielle Alvarez a Freedom 250 szóvivője, aki azt hangoztatta, hogy „ez a rekord tükrözi az amerikai emberek büszkeségének mértékét”.

Idén július 4-én hagyományos, de a szokásosnál nagyobb szabású tűzijáték zárta le az Egyesült Államokat megalapító Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulóján tartott fővárosi ünnepségeket.

Az esti eseményeket viharriasztás miatt egy időre felfüggesztették, a tűzijáték is jelentős késéssel kezdődött, így a mintegy háromnegyed órás fényjáték már éjfél után ért véget.

Az Egyesült Államok negyedévezredes fennállása alkalmából rendezett ünnepi események az egész éven át tartanak, Washingtonban ennek részeként a jövő héten Indycar autóverseny-futamot tartanak a belvárosban kialakított körpályán.