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Tûzijátékot néznek az emberek a washingtoni National Mall parkban az amerikai nemzeti ünnep, a függetlenség napja alkalmából rendezett ünnepségen 2026. július 5-én hajnalban.
Nyitókép: Jim Lo Scalzo

Hivatalosan is ez az amerikai minden idők legnagyobb tűzijátéka – fotó, videó

Infostart / MTI

Guiness-rekordnak nyilvánították az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott washingtoni tűzijátékot.

Hivatalosan is Guiness-rekordnak nyilvánították minden idők legnagyobb szabású tűzijátékaként az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én késő este tartott washingtoni látványosságot – jelentette be az ünnepségsorozatért felelős szervezet szerdán.

A Freedom 250 közleménye szerint a tűzijáték során

840 ezer rakétát lőttek a levegőbe Washington belvárosának több helyszínéről, a National Mallról, valamint a Potomac folyó partjáról.
WASHINGTON, DC - JULY 04: Spectators on the National Mall watch fireworks bursting in the skies during
A National Mall előtt Washingtonban július 4-én

„250 éven át Amerikát azok bátorsága határozta meg, akik felépítették ezt a nemzetet, valamint azok bátorsága, akik hittek ígéretében” –fogalmazott Danielle Alvarez a Freedom 250 szóvivője, aki azt hangoztatta, hogy „ez a rekord tükrözi az amerikai emberek büszkeségének mértékét”.

Idén július 4-én hagyományos, de a szokásosnál nagyobb szabású tűzijáték zárta le az Egyesült Államokat megalapító Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulóján tartott fővárosi ünnepségeket.

Az esti eseményeket viharriasztás miatt egy időre felfüggesztették, a tűzijáték is jelentős késéssel kezdődött, így a mintegy háromnegyed órás fényjáték már éjfél után ért véget.

Az Egyesült Államok negyedévezredes fennállása alkalmából rendezett ünnepi események az egész éven át tartanak, Washingtonban ennek részeként a jövő héten Indycar autóverseny-futamot tartanak a belvárosban kialakított körpályán.

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