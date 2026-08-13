Húsz százalékkal nagyobb mobilhálózati kapacitással indult el a Sziget

„Nekünk a legfontosabb az, hogy az ügyfeleink élménye hasonló legyen, mint amit a fesztiválon kívül éreznek” – mondta az InfoRádióban Csaba Tamás, a Yettel hálózati stratégiai tanácsadója. Mint mondta, a Sziget Fesztiválon több mint 60 ezer, akár 70-80 ezer ügyfél is megfordulhat, ezért műszakilag olyan megoldást kellett telepíteniük a helyszínre, ami nagyon kis területen nagyon nagy kapacítást tud nyújtani a számukra, figyelembe véve, hogy hol és milyen mértékben használják a készülékeiket, és hogy milyen kapacitásigénnyel lépnek föl.

A Sziget Fesztivál területe viszonylag kicsit, kevesebb mint egy négyzetkilométer, ahol egy megyeszékhelynyi, vagy egy átlagos kerületnyi ember gyülik össze, akiknek ráadásul a szokásaik is eltérnek az átlaghasználattól: jellemzően feltöltenek, de folyamatosan kommunikálnak egymással, illetve a külvilággal. Mivel pici a terület, de sokan vannak, a hálózat is ehhez alkalmazkodik – mondta a szakember.

A fesztivál idején összesen 21 lokáción, 144 mobil-cella kapacitásával szolgálja ki a látogatókat a Yettel. A fesztivál területén működő úgynevezett mikrocellák jellemzően 100–200 méteres szektorokat fednek le. A sűrű hálózati struktúrára azért van szükség, mert rendkívül kis területen kell egyszerre több tízezer felhasználó hang- és adatforgalmát kiszolgálni. A korábbi évek azt mutatják, hogy nem meglepő módon a Nagyszínpad környékén a legjelentősebb a videós feltöltések és megosztások aránya, épp ezért itt is további fejlesztésekre került sor.

A tavalyi adatok alapján a teljes fesztiválidőszakban a csúcsórai mobilforgalom 10 százalékkal nőtt az előző évhez képest, ennek 40 százaléka pedig már 5G-hálózaton zajlott. Az 5G részaránya a teljes adatforgalmat tekintve elérte a 25 százalékot, idén pedig a szakemberek úgy számolnak, hogy a kompatibilis készülékek terjedésével akár a 30 százalékot is megközelítheti – derül ki a Yettel korábbi közleményéből.