Hollandia húzott egy merészet a futballválogatott irányításában

A holland szövetség honlapja szerint a 46 éves spanyol tréner szerződése a 2030-as világbajnokságig szól.

A játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi Hernández 17 szezon alatt 750 mérkőzést játszott a Barcelona színeiben, 2019 óta tartó edzői pályafutása során pedig a katari al-Szadd együttesét is irányította.

„Hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogy a holland válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Különleges kötődést érzek a holland labdarúgás iránt, hiszen az FC Barcelona akadémiáján nevelkedtem, és többek között Johan Cruijff, illetve Rinus Michels is nagy hatással volt rám” – nyilatkozta. Mint felidézte, Louis van Gaal és Frank Rijkaard is volt az edzője a katalánoknál.

„Hollandia gazdag labdarúgó-kultúrával és egy világos vízióval rendelkezik, amely számomra is rendkívül vonzó: támadófutball, labdabirtoklásból kiindulva, kreativitással és szenvedéllyel” – folytatja Xavi.

Elárulta, tervei szerint a szakmai stábjában holland szakemberek is szerepet kapnak majd.

Az előző kapitány, Ronald Koeman a világbajnokság után mondott le, mivel a csapat 1-1-es döntetlen után tizenegyespárbajban alulmaradt Marokkóval szemben, így már a 32 között búcsúzott.

A legismertebb holland edzők közül Arne Slot, Erik ten Hag és Peter Bosz is visszautasította a lehetőséget, hogy átvegye hazája válogatottját.

A csapat szeptember 24-én, Németország ellen játssza következő mérkőzését, a Nemzetek Ligájában.