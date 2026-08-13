ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.88
usd:
314.56
bux:
150595.6
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Xavi Hernández, az FC Barcelona spanyol labdarúgóklub új vezetőedzője a bemutatásán a barcelonai Camp Nou Stadionban 2021. november 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro García

Hollandia húzott egy merészet a futballválogatott irányításában

Infostart / MTI

Az FC Barcelona korábbi vezetőedzője, Xavi Hernández lett a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A holland szövetség honlapja szerint a 46 éves spanyol tréner szerződése a 2030-as világbajnokságig szól.

A játékosként világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi Hernández 17 szezon alatt 750 mérkőzést játszott a Barcelona színeiben, 2019 óta tartó edzői pályafutása során pedig a katari al-Szadd együttesét is irányította.

„Hatalmas megtiszteltetésnek tartom, hogy a holland válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Különleges kötődést érzek a holland labdarúgás iránt, hiszen az FC Barcelona akadémiáján nevelkedtem, és többek között Johan Cruijff, illetve Rinus Michels is nagy hatással volt rám” – nyilatkozta. Mint felidézte, Louis van Gaal és Frank Rijkaard is volt az edzője a katalánoknál.

„Hollandia gazdag labdarúgó-kultúrával és egy világos vízióval rendelkezik, amely számomra is rendkívül vonzó: támadófutball, labdabirtoklásból kiindulva, kreativitással és szenvedéllyel” – folytatja Xavi.

Elárulta, tervei szerint a szakmai stábjában holland szakemberek is szerepet kapnak majd.

Az előző kapitány, Ronald Koeman a világbajnokság után mondott le, mivel a csapat 1-1-es döntetlen után tizenegyespárbajban alulmaradt Marokkóval szemben, így már a 32 között búcsúzott.

A legismertebb holland edzők közül Arne Slot, Erik ten Hag és Peter Bosz is visszautasította a lehetőséget, hogy átvegye hazája válogatottját.

A csapat szeptember 24-én, Németország ellen játssza következő mérkőzését, a Nemzetek Ligájában.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Hollandia húzott egy merészet a futballválogatott irányításában

hollandia

fc barcelona

xavi hernández

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

„Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Rövidesen a második bárka is megérkezik” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán, és fotókat is közzétett.
 

Aszódi Attila: tartós megoldás lehet Paksnál az épített fenékküszöb

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

VIDEÓ
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Látványos felvételeken, ahogy a hatalmas tűz tombol Magyarországon

Látványos felvételeken, ahogy a hatalmas tűz tombol Magyarországon

Széles körű hatósági és civil összefogással fékezték meg azt a hatalmas kiterjedésű tüzet, amely Öskün lakóingatlanokat is elért. A lángok miatt főutat kellett lezárni, a beavatkozó egységek pedig kiemelt feladatként kezelték a helyi lakosság védelmét - számolt be a Veszprém vármegyei rendrőség Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több száz csaló költözött be az elhagyott szellemvárosba: brutális bűnhálózatot működtetek - világszerte működhetnek hasonlók

Több száz csaló költözött be az elhagyott szellemvárosba: brutális bűnhálózatot működtetek - világszerte működhetnek hasonlók

Szakértők szerint a rajtaütés csak a jéghegy csúcsa.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

In an exclusive interview with the BBC’s Steve Rosenberg, Dmitry Muratov says the Kremlin leader can only "destroy Ukraine, not conquer it", with the war now in its fifth year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 08:20
A Fradin az ország szeme, no meg az úszókon és az atlétákon – sport a tévében
2026. augusztus 13. 06:24
Molnár és Enyingi a 400 sík Eb-döntőjében – Megvolt a remény az éremre
×
×