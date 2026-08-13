Elfogadhatatlan – Orbán Anita tárcsázta Krakkót

A tárcavezető közölte: az ügyben telefonon egyeztetett Magyarország krakkói főkonzuljával.

Jelezte: egy magyar szurkoló megsérült, sípcsonttörést szenvedett, jelenleg a zabrzei kórházban van.

Orbán Anita kiemelte: határozottan elítéli az erőszak minden formáját. Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak színterévé – mutatott rá.

Kitért arra: a rendőrök igazoltatták azokat, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek az incidensben. A magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük senki sem tett feljelentést.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a lengyel rendőrök munkáját Magyarországról kivezényelt rendőrök is segítik, a főkonzulátus pedig folyamatos kapcsolatban áll a zabrzei rendőrkapitánysággal és mindkét labdarúgóklubbal.

Közölte: az FTC által szervezett két szurkolói busz csütörtökön előreláthatólag 17 órakor érkezik a stadionhoz, a főkonzul a helyszínen várja majd őket. A nagykövetség és a konzuli szolgálat folyamatosan rendelkezésre áll, a fejleményeket pedig továbbra is figyelemmel követik – írta Orbán Anita.