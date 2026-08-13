Tömegverekedés tört ki a fradisták és a lengyel szurkolók között

Komoly összecsapás zajlott a lengyel Górnik Zabrze és a Ferencváros szurkolói között Lengyelországban, a csütörtök esti Európa-liga-selejtező visszavágója előtt – írja a blikk.hu.

A beszámolók alapján a konfliktusra egy pizzázóban került sor, és a szemtanúk szerint a lengyel ultrák nem bízták a dolgot a véletlenre, ugyanis mintegy 100 helyi drukker támadt rá 25 magyarra. Az arcukat eltakarták, tárgyakat dobáltak a magyar szurkolókra, majd pedig kitört a harc.

A tömegverekedés körülbelül 8 percig tartott, majd hirtelen véget ért, amikor a helyszínre érkezett a rendőrség.

A hatóság senkit sem vett őrizetbe, mivel a támadók hamar elmenekültek. A TVN24 információi szerint egy ember sérült meg komolyabban: egy Fradi-szurkoló elesett és eltört a lába.

A Ferencváros és a Górnik Zabrze csütörtöki mérkőzése este 7-kor kezdődik, a magyar klub egy héttel ezelőtt hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel csapatot.