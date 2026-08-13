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Leégett szőlőültetvény a Csobánc oldalában, a Badacsonyi borvidéken.
Nyitókép: Infostart

Leégett a badacsonyi borász szőlője, de ennél is nagyobb bajban van

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A 40 fokos napok egyikén öngyulladás történt a Badacsonyi borvidék egyik legendás hegyén, a Csobáncon. Többek között az egyik borászat pinot noir ültetvénye is leégett. A borász annak örül, hogy a háza nem vált a tűz martalékává, de a durva aszály miatt megrendült a hite a hegyi bortermelésben.

A hőségriasztás napjain számos tűzeset okozott riadalmat Magyarországon.

A tűzoltók derekasan teljesítettek, de időnkét némi szerencsére, vagy, ahogy a Csobáncon gazdálkodó Beőthy János fogalmazott az InfoRádió kérdésére, isteni beavatkozásra is szükség volt.

Augusztus 6-án történt a baj, amikor tetőzött a legutóbbi hőhullám. Az ország számos részén 39-40 fokos volt a hőség. Beőthy János háza és borászata közelében ekkor öngyulladás történt.

Pattogó hangra lettünk figyelmesek, először nem értettük, hogy mi történt – mondta a borász. Amikor viszont kiment a háza mögé, észlelte: lángol a mintegy 0,75 hektáros szőlőültetvénye, a mintegy 4 hektáros birtokának egyik ékköve, a pinot noir.

Senkinek nem kívánom ezt az érzést – fogalmazott. Az első sokk után egy 6 kilogrammos poroltóval megpróbálta az oltást, de nem volt esélye.

Az utolsó pillanatban azonban megfordult a szél, így a tűz legalább a házunkat elkerülte – mondta.

Nem sokkal később a tűzoltók is kiérkeztek, és elfojtották a lángokat.

A borászt nagyon megviselték a történtek, de hálás azért, hogy nem történt nagyobb baj, vagyis nem sérült meg senki és az épületekben nem esett kár.

Mint mondta: a hetek óta tartó súlyos aszály miatt rossz állapotban vannak az ültetvények. A durva csapadékhiány már negyedik éve tart, ez károsítja a szőlőtőkéket, jelentősen csökkennek a termésmennyiségek. Még nagyobb baj, hogy az aranyszínű sárgaság (amerikai szőlőkabóca) pusztítása is azért olyan jelentős, mert az ültetvények az aszály miatt egyre kiszolgáltatottabb állapotban vannak, nem tudnak védekezni.

Szerinte ez a betegség korábban is jelen volt, de a szőlőültetvények évekkel ezelőtt még képesek voltak védekezni.

Mindezek miatt, átélve egy tűzeset borzalmát is, Beőthy János kimondta azt a mondatot, amit egyetlen borász és borkedvelő sem akar soha hallani: „megrendült a hitem a hegyi bortermelésben”.

Leégett szőlőültetvény a Csobánc oldalában, a Badacsonyi borvidéken.
Leégett szőlőültetvény a Csobánc oldalában, a Badacsonyi borvidéken. Fotó: Infostart
Leégett szőlőültetvény a Csobánc oldalában, a Badacsonyi borvidéken.
Tűzkár a Csobánc oldalában, a Badacsonyi borvidéken. Fotó: Infostart

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