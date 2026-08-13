Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

„A Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik és elkezdődött a legjobb mérnökök által készített tervek alapján a kövek beborítasa. A bal parton a honvédség erői végzik a felvonulási terület és a depók kialakítását. Azon az oldalon is megkezdődik még a mai napon a műtárgy építése” – írta a kormányfő.

A szerdai kormányülésen egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszentbenedek település között – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Összesen csaknem 150 ezer köbméter követ kell ehhez felhasználni. Addig is, míg elkészül, a Duna vízszintjét ideiglenesen két bárka elsüllyesztésével emelhetik meg.