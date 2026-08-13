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Nyitókép: gorodenkoff/Getty Images

Médiaszenzáció: Gary Neville új csapathoz igazolt

Infostart

A Disney+ több millió fontos megállapodás keretében megszerezte a The Overlap (a futballban Mögékerülés, a labdát vezető mögé befutás) podcast tartalmainak sugárzási jogait. Az egyezség révén Gary Neville-nek, a Manchester United és az angol válogatott legendás jobbhátvédjének „Stick to Football” (Maradjunk a focinál!) című műsora a világ két legnagyobb streamingplatformjának csatájában Gary Lineker a Netflix által támogatott „Rest is Football” (A többi már futball) című műsorával száll versenybe.

A névadó szponzorációt is magában foglaló megállapodás értelmében a Disney+ ebben az évadban sugározza a „Stick to Football” 40 epizódját – a megszokott csapattal (Gary Neville, Jamie Carragher, Jill Scott, Ian Wright és Roy Keane) –, valamint egy új műsor, a „Stick to United with Wayne Rooney” 50 epizódját, amelyet Mark Goldbridge tartalomkészítővel közösen vezetnek majd.

Bár mindkét műsor továbbra is elérhető marad YouTube-on, a Disney+ további hat „Stick to Football” epizódot is rendel, amelyek korlátozott ideig kizárólag az előfizetők számára lesznek hozzáférhetők, mielőtt felkerülnének a YouTube-ra.

A szellemi tulajdonjogok továbbra is a The Overlap birtokában maradnak, a Disney+ pedig azért fizet több millió fontot, hogy a saját nevét adja a műsorokhoz, és saját platformján terjessze azokat.

Neville 2021-ben indította útjára a The Overlapot Scott Melvin egykori Sky Sports-producerrel közösen; a vállalkozás gyorsan az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb labdarúgással foglalkozó csatornájává nőtte ki magát, miközben más sportágak felé is nyitott – sikeresnek bizonyult például a tavaly indított, Michael Vaughan és David Lloyd által vezetett Stick to Cricket podcast is.

A vállalat idén arról számolt be, hogy havi 38 millió megtekintést ér el a YouTube-on, miután 2025-ben összesen 2,2 milliárd megtekintést regisztráltak minden platformot együttvéve, és a terjeszkedés folyamatos.

A multimédiás vállalat, a Global – amely többek között az LBC rádióállomás és olyan podcastok tulajdonosa, mint a The News Agents – tavaly januárban többségi részesedést vásárolt a The Overlapban; ezt követte áprilisban Goldbridge YouTube-csatornáinak, a The United Standnek és a That’s Footballnak a felvásárlása.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy partnerségre léptünk a Disney+-szal – mondta Neville.

Korábbi vendégszereplései után Wayne Rooney, a Man United legendás csatára állandó jelleggel csatlakozik a The Overlap csapatához, emellett a Disney+ megszerezte a családi életét bemutató új dokumentumfilm, a The Real Rooneys (Az igazi Rooneyk) vetítési jogait is.

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