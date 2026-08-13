Több órát repült a Budapestről felszálló Lufthansa-gép a magyar légtérben, majd visszatért Ferihegyre

A Budapestről felszálló Airbus A320-as utasszállító nem egy külföldi célállomás felé indult, hanem a magyar légtérben maradva több dunántúli megye légterén átrepült, miközben többször is változtatta repülési magasságát. Végül visszatért Budapestre – számolt be a nem mindennapi történésről a blikk.hu.

A szerda reggeli, szokatlan repülés

nem vészhelyzet vagy eltévedés eredménye volt. Az ilyen jellegű manővereket berepülésként, más szóval tesztrepülésként ismerik.

Ezek során a gép különböző rendszereit ellenőrzik: a sebességet, a magasságváltozásokat, irányváltásokat és speciális manővereket is végrehajtanak.