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Nyitókép: Pixabay

Biztonsági pánik: orosz alkatrészeket találtak a Szlovákia által vásárolt radarokban

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A szlovák Nemzetbiztonsági Hivatal ellenőrző vizsgálata megerősítette, hogy orosz gyártmányú alkatrészek vannak a Szlovákia által vásárolt radarkamerákban. Éles üzembe helyezésük után ezek biztonsági kockázatot jelenthettek volna – közölte Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter. A tárca megszünteti az együttműködést a forgalmazó társasággal, és személyi felelősségre vonásokat is ígért.

Matúš Šutaj Eštok szlovák belügyminiszter szerint a kedden megkapott nemzetbiztonsági jelentés titkosított, mivel érzékeny adatokat tartalmaz, és

azokat az uniós tagállamokat is tájékoztatni kell róla, amelyek már felszerelték és használják ezeket a kamerákat.

Annyit azonban megerősített: a kamerákban német és más alkatrészek mellett orosz gyártmányúak is vannak, ezért éles üzembe helyezésük potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetett volna.

A forgalmazó Soitron társaság két kamerával tesztelte a rendszert, ezeket azonban nem csatlakoztatták érzékeny adatokat tartalmazó állami adatbázisokhoz, és közlekedési szabálysértéseket sem rögzítettek velük. Ezért adatszivárgás vagy más biztonsági incidens nem történt. Šutaj Eštok szerint ugyanakkor a minisztérium nem számolt azzal, hogy a kamerák akár tesztüzemben is működjenek.

A belügyminiszter kijelentette: a minisztériumot becsapták.

Hangsúlyozta, neki nem feladata annak vizsgálata, hogy a Soitront is félrevezették-e a beszállítói, vagy a vállalat tudatosan hazudott-e a tárcának. A minisztériumnak a Soitronnal van szerződéses kapcsolata, ezért a társaságnak kell vállalnia a felelősséget. A cég korábban azt garantálta a tárcának és a nyilvánosságnak, hogy a kamerák biztonságosak, és egyetlen alkatrészük sem származik szankciókkal sújtott országból.

Matuš Šutaj Eštok bejelentette, hogy leváltja a projektért felelős alkalmazásfejlesztési főosztály vezetőjét és a projektmenedzsert. Hangsúlyozta azonban, hogy közös megegyezésről van szó, és a minisztérium munkatársai nem hibáztak.

A tárcavezető a Szlovák Metrológiai Intézet felelősségét is felvetette, mivel az intézmény hitelesítette a kamerákat. Šutaj Eštok szerint megdöbbentette az intézet eljárása, hiszen a kiadott tanúsítvány garantálta a kamerák megbízhatóságát. Azt, hogy a metrológiai intézetet is félrevezették-e, vagy esetleg átverték, a miniszter szerint magától az intézettől kell megkérdezni.

Az ügyet az ellenzéki Progresszív Szlovákia hozta nyilvánosságra. A párt múlt szerdán jelezte, hogy a belügyminisztérium valószínűleg orosz gyártmányú forgalomfigyelő kamerákat szerel fel az utakon, és a beszerzés körülményeit is kifogásolta. Ezen a héten a projekt teljes leállítását követelte.

A belügyminisztérium és a Soitron kezdetben tagadta, hogy orosz kamerákról lenne szó, a tárca később azonban a Nemzetbiztonsági Hivatal vizsgálatát kérte. Hétfőn a minisztérium felszólította a Soitront a két radarkamera tesztelésének azonnali felfüggesztésére, mivel nem volt igazolva az alkatrészek eredete. Az ügyet az ügyészség is vizsgálja.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Biztonsági pánik: orosz alkatrészeket találtak a Szlovákia által vásárolt radarokban

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