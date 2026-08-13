ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.87
usd:
315.7
bux:
150392.97
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

Brutálisan elhanyagolták gyerekeiket a hevesi szülők, szét kellett választani a családot

Infostart

Az élettársak nem gondoskodtak a gyerekek normális élelmezéséről, ruházkodásáról, tanulmányaikról, az otthonuk rendezetlen volt és szeméttel teli.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a szülők elhanyagolták a három gyermekük nevelését és gondozását – írja sajtóközleményében a Heves Vármegyei Főügyészség.

A vádlottak élettársi kapcsolatban éltek egy Heves vármegyei kis településen, ahol közösen nevelték az akkor hét-, négy-, illetve kétéves gyermekeiket. A gyermeknevelést érintő problémák 2022-ben jelentkeztek, ekkor a gyámhatóság a gyermekek védelembe vételéről határozott. A szülők azonban ezt követően sem változtattak életvitelükön, nem fogadták el a szaktanácsadók javaslatait, a kiskorú gyermekek megfelelő gondozásáról, ellátásáról továbbra sem gondoskodtak megfelelően, ezért 2023-ban a gyámhatóság a gyermekeket nevelőszülőnél helyezte el.

A vádlottak a gyermekeket elhanyagolták, az alapvető élelmezési, öltözködési, higiéniai szükségleteiket nem biztosították, az óvodai és iskolai oktatására nem fordítottak kellő figyelmet.

A gyermekek jelenlétében alkoholt vagy kábítószert fogyasztottak, ami gyakran veszekedéshez, tettlegességhez vezetett. A szülők a gyermekek egészséges fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen mennyiségű és minőségű élelmiszer és tüzelő beszerzéséről nem gondoskodtak. Az otthonuk és annak környezete szeméttel volt szennyezett, a gyermekek hiányos, piszkos ruhában jártak, az óvodába és az iskolába elhanyagoltan, ápolatlanul érkeztek. Az iskoláskorú kisfiú felszerelése gyakran hiányos volt, házi feladatait nem készítette el. Az óvodáskorú kislány a fegyelmezést nem értette, értékrendje hiányos volt.

A vádlottak a szülői feladatukból eredő kötelezettségeiket súlyosan megszegték, és ezzel a három kiskorú gyermek testi, szellemi fejlődését veszélyeztették.

A járási ügyészség háromrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt benyújtott vádiratában – amennyiben a vádlottak a bűnösségüket az előkészítő ülésen beismerik – a büntetett előéletű apával szemben 2 év szabadságvesztés, 3 év foglalkozástól eltiltás és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását; az anyával szemben 2 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és 3 év foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta, pártfogó felügyelet elrendelése mellett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Brutálisan elhanyagolták gyerekeiket a hevesi szülők, szét kellett választani a családot

vádemelés

ügyészség

gyermekvédelem

kiskorú veszélyeztetése

heves megye

nyomor

elhanyagolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Megkezdődött a jogszabályi és fizikai munka is a Duna vízszintcsökkenése mentén, a folyó vízszintjét két bárka elsüllyesztésével és egy víz alatti kőgát (ugrató) építésével emelhetik meg, a teljes munka 3-4 hetet vesz igénybe.
 

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

Rendkívüli kormányzati tájékoztató jön Paksról csütörtökön, Magyar Péter külön is üzent a helikopterezésről

VIDEÓ
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Készül a terv a dollár megtörésére: új taggal bővül az alternatív pénzügyi szövetség bankja

Készül a terv a dollár megtörésére: új taggal bővül az alternatív pénzügyi szövetség bankja

Irán jegybankelnöke, Hemmati bejelentette, hogy Teherán rövidesen csatlakozik a BRICS-országok által alapított Új Fejlesztési Bankhoz (NDB), bár ezt az intézmény hivatalosan még nem erősítette meg. Az amerikai és nemzetközi szankciókkal sújtott ország számára különösen fontos a dolláron kívüli alternatív pénzügyi csatornák kiépítése. Hemmati az India által rendezett BRICS pénzügyminiszteri és jegybankelnöki találkozón hangsúlyozta, hogy a tagállamok saját nemzeti devizáikban is lebonyolíthatják egymás közötti kereskedelmüket. Irán 2024-ben lett a BRICS tagja, és azóta nyíltan törekszik az NDB-ben való részvényesi státusz megszerzésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Befejezi a legendás kosaras: MVP is volt, de a bajnoki cím sosem jött össze

Befejezi a legendás kosaras: MVP is volt, de a bajnoki cím sosem jött össze

Russell Westbrook, az NBA történetének legtöbb tripla-dupláját elérő kosárlabdázója, a 2017-es év legértékesebb játékosa (MVP) 18 szezon után bejelentette visszavonulását.

BBC
Business Sport Travel Science
Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

Putin can no longer claim victory in Ukraine, Nobel Peace Prize winner tells BBC

In an exclusive interview with the BBC’s Steve Rosenberg, Dmitry Muratov says the Kremlin leader can only "destroy Ukraine, not conquer it", with the war now in its fifth year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 12. 18:58
Addig menekült a rendőrök elől az ámokfutó sofőr, míg ki nem gyulladt az autója – videó
2026. augusztus 12. 14:30
Arcon ütés, megaláztatás, ételmegvonás – rémes dolgokat művelhetett kiskorú tanítványaival az ismert edző
×
×