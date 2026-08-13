Brutálisan elhanyagolták gyerekeiket a hevesi szülők, szét kellett választani a családot

A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint a szülők elhanyagolták a három gyermekük nevelését és gondozását – írja sajtóközleményében a Heves Vármegyei Főügyészség.

A vádlottak élettársi kapcsolatban éltek egy Heves vármegyei kis településen, ahol közösen nevelték az akkor hét-, négy-, illetve kétéves gyermekeiket. A gyermeknevelést érintő problémák 2022-ben jelentkeztek, ekkor a gyámhatóság a gyermekek védelembe vételéről határozott. A szülők azonban ezt követően sem változtattak életvitelükön, nem fogadták el a szaktanácsadók javaslatait, a kiskorú gyermekek megfelelő gondozásáról, ellátásáról továbbra sem gondoskodtak megfelelően, ezért 2023-ban a gyámhatóság a gyermekeket nevelőszülőnél helyezte el.

A vádlottak a gyermekeket elhanyagolták, az alapvető élelmezési, öltözködési, higiéniai szükségleteiket nem biztosították, az óvodai és iskolai oktatására nem fordítottak kellő figyelmet.

A gyermekek jelenlétében alkoholt vagy kábítószert fogyasztottak, ami gyakran veszekedéshez, tettlegességhez vezetett. A szülők a gyermekek egészséges fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen mennyiségű és minőségű élelmiszer és tüzelő beszerzéséről nem gondoskodtak. Az otthonuk és annak környezete szeméttel volt szennyezett, a gyermekek hiányos, piszkos ruhában jártak, az óvodába és az iskolába elhanyagoltan, ápolatlanul érkeztek. Az iskoláskorú kisfiú felszerelése gyakran hiányos volt, házi feladatait nem készítette el. Az óvodáskorú kislány a fegyelmezést nem értette, értékrendje hiányos volt.

A vádlottak a szülői feladatukból eredő kötelezettségeiket súlyosan megszegték, és ezzel a három kiskorú gyermek testi, szellemi fejlődését veszélyeztették.

A járási ügyészség háromrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt benyújtott vádiratában – amennyiben a vádlottak a bűnösségüket az előkészítő ülésen beismerik – a büntetett előéletű apával szemben 2 év szabadságvesztés, 3 év foglalkozástól eltiltás és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását; az anyával szemben 2 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és 3 év foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta, pártfogó felügyelet elrendelése mellett.