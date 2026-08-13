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Nyitókép: Pixabay

Jön a közbeszerzési feketelista

Infostart / MTI

Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az Integritás Hatóság – jelentette be a hatóság.

Közölték: az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is, akik igazolják, hogy "helyreállították a megbízhatóságukat", azok töröltethetik magukat a nyilvántartásból.

Az Integritás Hatóság megindítja az első nyilvántartásba-vételi eljárásokat, és megkezdi a közbeszerzésekből kizárt gazdasági szereplők jegyzékének vezetését.

A nyilvánosan hozzáférhető adatbázis működtetésének elsődleges

célja, hogy a közbeszerzési eljárásokban ne vehessen részt olyan gazdasági szereplő, amelynek vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, cégvezetőjével, tényleges tulajdonosával szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott bűncselekmények miatt jogerős bírósági határozat született,

illetve amellyel kapcsolatban az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló törvény a nyilvántartásba vételt előírja - közölték.

Jogilag pontosan meghatározott érintetti körről van szó, a nyilvánossá tétel nem a megbélyegzést, hanem elsősorban a további visszaélések megelőzését, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtését szolgálja - emelte ki a hatóság.

A szabályozás ugyanakkor nem kizárólag szankciós jellegű: lehetőséget biztosít az öntisztázásra is. Az öntisztázási eljárás keretében az érintett gazdasági szereplők igazolhatják, hogy a kizárásra alapot adó körülményeket felszámolták, azaz olyan igazolható intézkedéseket tettek, amelyek nyomán a megbízhatóságuk helyreállt. Sikeres öntisztázás esetén a gazdasági szereplők mentesülhetnek a nyilvántartásba vétel alól, illetve törölhetők a nyilvántartásból - írták.

Az öntisztázási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Amennyiben az eljárással érintett gazdasági szereplő érdemi nyilatkozatot tesz az eljárásban, úgy válaszában köteles legalább azt bemutatni és dokumentumokkal igazolni, hogy a bűncselekménnyel okozott kárt - a károsult által elfogadott mértékben - megtérítette vagy arra meghatározott határidővel kötelezettséget vállalt, a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervekkel aktívan együttműködve, átfogóan tisztázta az ügy tényállását és körülményeit, továbbá olyan technikai, szervezeti és személyi intézkedéseket hozott, amelyek alkalmasak a további bűncselekmény megelőzésére.

Ezeket az intézkedéseket a válasz beérkezéstől számított húsz napon belül - a bűncselekmény súlyosságának és sajátos körülményeinek figyelembevételével - a hatóság értékeli, mielőtt döntést hoz a nyilvántartásba vételéről.

Az Integritás Hatóság nyilvántartásra és öntisztázásra vonatkozó részletes tájékoztatója elérhető a https://integritashatosag.hu/ugyek/kozbeszerzesbol-kizartak-nyilvantartasa/ oldalon.

A nyilvántartás vezetésére az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben kerül sor, amely itt érhető el: https://ekr.gov.hu/nyilvantartasok/hu/integritas.

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integritás hatóság

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