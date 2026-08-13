ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
314.48
bux:
150527.65
2026. augusztus 13. csütörtök Ipoly
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
külföldi vízerőmű (illusztráció)
Nyitókép: Rommel Ortiz Gonzalez pexels.com

Baj van, leállt a csehországi kis vízerőművek majdnem mindegyike

Infostart / MTI

Vízhiány miatt több mint 1400 kis vízerőmű állt le Csehországban, ami az ilyen létesítmények több mint 90 százaléka. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését.

A létesítmények leállásáról csütörtökön a CTK hírügynökség számolt be a szakmai szervezetek és a Cseh Energetikai Művek (CEZ) felmérésére hivatkozva.

A kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5 százalékát biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban.

A nagy vízerőművek termelése az első félévben éves szinten 17 százalékkal csökkent, s valószínűsíthető, hogy a második félévben ez a csökkenés még nagyobb lesz. Országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok, sehol sem kellett korlátozni a fogyasztást.

A CEZ által működtetett nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár néhány esetben csökkentett szinten. "Jelenleg az áramtermelés a korábbi szint átlagának 60-70 százalékán van" - mutatott rá a CEZ közleményében.

Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy 30-35 százalékát biztosítják. Az idei év csapadékhiánya 1961 óta a legmagasabb. A prágai meteorológiai intézet szerint augusztus 10-ig átlagban 289 mm csapadék esett Csehországban, ami az 1991-2010-es évek csapadékának 66 százaléka.

Andrej Babis kormányfő a nap folyamán meglátogatja a Moldva folyón Prága alatt működő Slapy víztárolót, majd az érintett miniszterekkel, valamint a szakértőkkel megvitatja az idei szárazság okozta helyzetet és a problémák megoldásának lehetőségeit. Babis csütörtök reggeli videójában azt mondta, hogy várhatóan felújítják a Szárazság Ellen Harcoló Nemzeti Koalíció tevékenységét. Ez a szerv 2018-ban, Babis első kormányának idején jött létre, de az utóbbi években nem működött.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Baj van, leállt a csehországi kis vízerőművek majdnem mindegyike

csehország

vízerőmű

vízhiány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató

Megkezdődött a dunai fenékküszöb emelése – Kormányszóvivői tájékoztató
A Paksi Atomerőmű vízállás miatt kialakult nehéz helyzete kezelését tartja fókuszban a kormány, ennek megfelelően a Duna partján fekvő város témájában tartottal első heti tájékoztató sajtótájékoztatóját a hétközi kormányülést követően a kabinet. Részletesen szó volt a dunai kőrakás menetéről, a bárkák leereszthetőségről, a romániai és az osztrák tanulságokról és az összefogás szereplőiről, felelőseiről.
 

Akciófotók Paksról: megkezdődött a fenékküszöb beépítése, érkezik a másik bárka is

Aszódi Attila: tartós megoldás lehet Paksnál az épített fenékküszöb

Magyar Péter Paksról: 160 méter szélességben emeli meg a két bárka a Duna fenekét, a honvédek rakják a követ

Szakértő a paksi fenékküszöbről: az építése nemzetközi szinten is bravúrmunka lehet

Megszólaltak a paksi fenékküszöbről a természetvédők

A vízművek fontos üzenetet tett közzé Budapesten, egy helyen kritikus a helyzet

VIDEÓ
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
Hogyan lehet túlélni hőhullám idején? Ürge-Vorsatz Diána, Inforádió, Aréna
Mérföldkő Baka András megválasztása? Lakatos Júlia, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.13. csütörtök, 18:00
Sinkó Eszter
egészségügyi közgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter: a helyzet egyszerre energiabiztonsági, gazdasági és költségvetési válság

Magyar Péter: a helyzet egyszerre energiabiztonsági, gazdasági és költségvetési válság

Magyar Péter miniszterelnök adott tájékoztatást a csütörtök délutáni kormányszóvivői eseményen, ahol a legfontosabb téma a Paksi Atomerőmű körül kialakult alacsony Duna-vízszintből fakadó probléma kezelése volt. A további kormánydöntésekről külön nyilvános eseményt terveznek. A beruházást kiemeltté nyilvánította a kormány, holnap reggelre mindkét bárkát a helyére rögzítik és szükség esetén elindul a folyamatos süllyesztés. A sajtótájékoztatón elhangzott: a fenékküszöb létrehozásával a cél, hogy a Duna vízszintjét legalább 50 centiméterrel megemeljék, ezzel sikerülhet elérni, hogy a Paksi Atomerőmű minden blokkja újrainduljon. Ez egy állandó (fenékküszöb) és egy rásegítő megoldás (bárkasüllyesztés) a havariahelyzetre - ismertette Magyar Péter. A Portfolio a helyszínről élőben tudósít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem éri meg katasztrófaturistáskodni, nem fedezi a biztosító: ráfaraghat, aki mégis most utazna ide

Nem éri meg katasztrófaturistáskodni, nem fedezi a biztosító: ráfaraghat, aki mégis most utazna ide

Bánhatják, akik utasbiztosítás nélkül ragadtak külföldön, erre a helyzetre ugyanis onnan már egyetlen biztosítóval sem tudnak szerződni.

BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians told to leave homes in village where Israeli settlers besieged houses

Palestinians told to leave homes in village where Israeli settlers besieged houses

The mayor of Qusra says Israeli troops have been telling families to leave their houses, using some as barracks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 13. 15:00
Pánik a kigyulladt hajón: több mint százan ugrottak a tengerbe
2026. augusztus 13. 14:40
Elfogadhatatlan – Orbán Anita tárcsázta Krakkót
×
×