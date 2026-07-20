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Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.
Nyitókép: Péter Magyar/Facebook

Az alternatív iskolák képviselőivel tárgyalt Lannert Judit miniszter

Infostart / MTI

Az oktatás megújításához minden értékes szakmai tapasztalatra szükség van – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn a Facebook-oldalán, miután szakmai egyeztetést folytatott az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete, valamint a Magyar Waldorf Szövetség képviselőivel a magyar oktatás jövőjéről.

Lannert Judit azt írta: a két szervezet bemutatta működésének fókuszterületeit, megosztotta az oktatási rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatait és megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy aktív szereplője kíván lenni a szakmai és társadalmi egyeztetéseknek.

„Különösen fontosnak tartom azt a nyitottságot, amellyel innovatív megoldásaikat és bevált gyakorlataikat készek megosztani az állami óvodákkal és iskolákkal is” – fogalmazott a miniszter.

Kiemelte, hogy a szervezetek által felhalmozott tapasztalatok – legyen szó a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív neveléséről, a művészettel támogatott tanítási-tanulási módszerekről vagy a minőségfejlesztés területén szerzett eredményekről – értékes szakmai tudást jelentenek, amelyre érdemes építeni.

A találkozón hangsúlyozta: az elmúlt évek számos oktatási innovációja ezekből a közösségekből indult el. Fontos feladatunk, hogy ezt a szemléletet megőrizzük, támogassuk és a jövőben is rendszeres szakmai párbeszédet folytassunk egymással.

„A magyar oktatás akkor lehet sikeres, ha képes tanulni a jó példákból, és a különböző pedagógiai műhelyek tudását közös értékké formálja” – írta Lannert Judit.

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Kezdőlap    Belföld    Az alternatív iskolák képviselőivel tárgyalt Lannert Judit miniszter

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