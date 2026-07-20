ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.73
usd:
316.95
bux:
141600.83
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman in front of the mall pushing shopping cart
Nyitókép: YorVen/Getty Images

Üzent a kormánynak a kereskedelmi szövetség

Infostart / MTI

A kiskereskedelmi különadó egy versenytorzító adónem, amelyet nem módosítani, hanem kivezetni kell; a kiskereskedelmi különadó kivezetésének előkészítésében a kormány „messzemenőkig” számíthat az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) partnerségére – közölte a szövetség hétfőn az MTI-vel, arra reagálva, hogy Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán egyebek mellett arról írt, hogy módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása.

Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Tisza-kormány átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek. Posztjában a miniszter közölte, az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adó mértékét a változás nem érinti.

Ezzel összefüggésben az MTI érdeklődésére az OKSZ kommentárjában kiemelte, a módosítás a jogszabály lényegét változatlanul hagyja: a legmagasabb sávban marad a 4,5 százalékos kulcs, ami önmagában rendkívül súlyos teher egy olyan ágazat legnagyobb szereplőin, ahol a jövedelmezőség az adó bevezetése előtt is nagyon alacsony volt, azóta pedig jellemzően veszteségbe fordult. A kiskereskedelmi különadó így most a veszteséget is adóztatja és felhajtja az fogyasztói árakat.

A szövetség szerint ezért valódi változást nem a szabályozás változtatása, hanem magának az adónak a kivezetése hozna.

Hozzátették, a kivezetés makrogazdasági szinten több hasznot hozna, mint a kieső adóbevétel: a felszabaduló forrás lehetővé teszi az árcsökkentést, több és nagyobb akció indítását, serkenti a beruházásokat, növeli a foglalkoztatást és fogyasztáson keresztül a GDP-t.

Mindezek miatt az OKSZ azt tartja indokoltnak, hogy a kormány részleges módosítások helyett kiszámítható menetrendet dolgozzon ki a kiskereskedelmi különadó teljes kivezetésére.

A szövetség ebben a kérdésben is a Pénzügyminisztérium partnere: „készen állunk arra, hogy a témában érdemi egyeztetést folytassunk, és a megoldás kidolgozásához minden szükséges pénzügyi és üzleti elemzéssel hozzájáruljunk” – olvasható az OKSZ kommentárjában.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy az adó kivezetése nélkül nem valósulnak meg az egyenlő versenyfeltételek és ha ez így maradna, a Tisza-kormány vinné tovább az Orbán-kormány piacellenes intézkedéseit és viselné annak a kockázatát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Üzent a kormánynak a kereskedelmi szövetség

kiskereskedelem

oksz

pénzügyminiszter

különadó

kiskereskedelmi adó

kármán andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget

Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget

Polgár Judit Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit bejegyzéséhez azt írta, hogy a jövőben is számítanak rá.
 

Felmérés: megosztotta az országot Polgár Judit államfői jelölése

Magyar Péter: „sajnálom, a felelősség engem terhel”

Megszólalt a Fidesz Polgár Judit döntése után

Reagált a KDNP Polgár Judit bejelentésére

VIDEÓ
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.21. kedd, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Erste-vezér: egy miniszter a szemembe mondta, hogy Magyarország ilyen, itt lejt a pálya

Erste-vezér: egy miniszter a szemembe mondta, hogy Magyarország ilyen, itt lejt a pálya

"Magyarország ilyen, itt lejt a pálya" – ezzel magyarázta "egy miniszter" Jelasity Radovánnak, miért nem ugyanazok a feltételek vonatkoznak minden piaci szereplőre. Az Erste-vezér szerint éppen ez az, amivel mindenképpen szakítanunk kell, ha valódi gazdasági fordulatot szeretnénk látni a választások utáni új korszakban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos döntést hozott az OTP: Csányi bejelentette a történelmi terjeszkedést

Fontos döntést hozott az OTP: Csányi bejelentette a történelmi terjeszkedést

Újabb jelentős nemzetközi akvizíciót jelentett be az OTP Bank.

BBC
Business Sport Travel Science
Healey appointed chancellor and Miliband becomes foreign secretary as Burnham picks cabinet

Healey appointed chancellor and Miliband becomes foreign secretary as Burnham picks cabinet

Angela Rayner returns to housing role and Shabana Mahmood stays as home secretary in new prime minister's top team.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 20:50
Nagy üzletet jelentett be az OTP Bank
2026. július 20. 19:20
Nehéz kimutatni, de az állampapír és az Otthon Start lökte az égbe az ingatlanárakat tavaly – Balogh László az Arénában
×
×