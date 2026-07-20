Üzent a kormánynak a kereskedelmi szövetség

Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Tisza-kormány átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a parlamentnek. Posztjában a miniszter közölte, az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adó mértékét a változás nem érinti.

Ezzel összefüggésben az MTI érdeklődésére az OKSZ kommentárjában kiemelte, a módosítás a jogszabály lényegét változatlanul hagyja: a legmagasabb sávban marad a 4,5 százalékos kulcs, ami önmagában rendkívül súlyos teher egy olyan ágazat legnagyobb szereplőin, ahol a jövedelmezőség az adó bevezetése előtt is nagyon alacsony volt, azóta pedig jellemzően veszteségbe fordult. A kiskereskedelmi különadó így most a veszteséget is adóztatja és felhajtja az fogyasztói árakat.

A szövetség szerint ezért valódi változást nem a szabályozás változtatása, hanem magának az adónak a kivezetése hozna.

Hozzátették, a kivezetés makrogazdasági szinten több hasznot hozna, mint a kieső adóbevétel: a felszabaduló forrás lehetővé teszi az árcsökkentést, több és nagyobb akció indítását, serkenti a beruházásokat, növeli a foglalkoztatást és fogyasztáson keresztül a GDP-t.

Mindezek miatt az OKSZ azt tartja indokoltnak, hogy a kormány részleges módosítások helyett kiszámítható menetrendet dolgozzon ki a kiskereskedelmi különadó teljes kivezetésére.

A szövetség ebben a kérdésben is a Pénzügyminisztérium partnere: „készen állunk arra, hogy a témában érdemi egyeztetést folytassunk, és a megoldás kidolgozásához minden szükséges pénzügyi és üzleti elemzéssel hozzájáruljunk” – olvasható az OKSZ kommentárjában.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy az adó kivezetése nélkül nem valósulnak meg az egyenlő versenyfeltételek és ha ez így maradna, a Tisza-kormány vinné tovább az Orbán-kormány piacellenes intézkedéseit és viselné annak a kockázatát.