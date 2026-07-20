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Szoboszlai Dominik (b) és Pécsi Ármin kapus a Magyarország - Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkõzés után a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. június 9-én. A magyar válogatott 3-1-re nyert.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Van egy magyar hiányzó is a Liverpool amerikai túráján

Infostart / MTI

A kapus Pécsi Ármin nem került be, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos viszont ott van a Liverpool labdarúgócsapatának keretébe, amely hétfőn utazott el a gárda amerikai túrájára.

A 31 fős együttes a klub közleménye szerint két hetet tölt majd az Egyesült Államokban, ahol három mérkőzés vár rá: szombaton Nashville-ben a Sunderland ellen lép pályára, jövő szerdán New Yorkban a Wrexham, négy nappal később, augusztus 2-án Chicagóban pedig a Leeds United lesz az ellenfél.

Az utazók közül hiányoznak azok a játékosok, akik a vasárnap befejeződött amerikai világbajnokságon szerepeltek, mint például Alexander Isak, Florian Wirtz és Ryan Gravenberch, ugyanakkor várhatóan ők is hamarosan csatlakoznak a társakhoz.

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Kezdőlap    Sport    Van egy magyar hiányzó is a Liverpool amerikai túráján

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