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Utolsó útjára kísérik Szántó Imre ökölvívó mesteredzõt, korábbi szövetségi kapitányt a kispesti zsidó temetõben 2026. július 20-án. Szántó Imre nyolcvankét éves korában, július 15-én hunyt el. Elöl jobbról Kovács István olimpiai, világ- és Európa-bajnok ökölvívó, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Örök nyugalomra helyezték Szántó Imrét

Infostart / MTI

Végső nyugalomra helyezték hétfőn a kispesti temetőben Szántó Imre ökölvívó mesteredzőt, korábbi magyar szövetségi kapitányt.

Az olimpia.hu beszámolója szerint a múlt szerdán 82 éves korában elhunyt "Öcsi bácsit" személyes hangvételű nekrológgal búcsúztatta a szertartáson legeredményesebb tanítványa, az atlantai olimpiai bajnok Kovács István, a sportági szövetség jelenlegi elnöke.

A temetésen több korábbi kiváló ökölvívó, így a világbajnok és olimpiai bronzérmes Erdei Zsolt, valamint a szintén világbajnok és kétszeres olimpikon Balzsay Károly mellett Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Csötönyi Sándor, a hazai bokszszövetség korábbi elnöke, valamint Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társaságának elnöke, a MOB korábbi főtitkára is részt vett.

Szántó Imre a nyolcvanas évek végén került a juniorválogatott élére, illetve Papp László mellé a magyar felnőttválogatott ringsarkába. Az 1992-es barcelonai olimpiát követően nevezték ki szövetségi kapitánynak, ezt a posztot 12 éven keresztül, egészen az athéni játékokig töltötte be. Kovács István az irányításával 1996-ban olimpiai bajnok, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok lett. Utóbbi 2000-ben Sydneyben nyert ötkarikás bronzérmet.

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