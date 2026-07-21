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Nyitókép: milorad kravic/Getty Images

Új fegyvert kapnak a Revolut-ügyfelek

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Új biztonsági funkcióval bővült a Revolut: a felhasználók már napi költési limiteket is beállíthatnak a bankkártyás fizetésekre, készpénzfelvételre és átutalásokra. Az újítás célja, hogy egy esetleges csalás vagy jogosulatlan kártyahasználat esetén csökkentse az illetéktelenül elkölthető összeget.

A revb.hu cikke szerint a napi kártyás fizetési limit gördülő, 24 órás időszakra vonatkozik. Alapértelmezés szerint 3 millió forint, amely legfeljebb 4,5 millió forintra emelhető, és a Revolut-számlához tartozó összes bankkártyára együttesen érvényes.

A készpénzfelvételnél (ATM) a napi limit legfeljebb 1,4 millió forint lehet, míg a havi keret alapértelmezés szerint 4 millió forint. Ennél magasabb limit külön kérelemmel igényelhető, amelyet a Revolut pénzmosás elleni szabályai alapján bírál el.

Az átutalásokra is beállítható napi limit: ennek alapértéke 5 millió forint, de akár 500 millió forintra is emelhető. Az azonnali SEPA-átutalásoknál tranzakciónkénti vagy napi limit is megadható, a személyes és a közös számlák esetében külön-külön.

A napi limitek bevezetése nagyobb biztonságot nyújthat a felhasználóknak, mivel egy ellopott vagy illetéktelenül használt kártyával így lényegesen kisebb összeghez férhetnek hozzá a csalók.

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Kezdőlap    Gazdaság    Új fegyvert kapnak a Revolut-ügyfelek

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