Új fegyvert kapnak a Revolut-ügyfelek

A revb.hu cikke szerint a napi kártyás fizetési limit gördülő, 24 órás időszakra vonatkozik. Alapértelmezés szerint 3 millió forint, amely legfeljebb 4,5 millió forintra emelhető, és a Revolut-számlához tartozó összes bankkártyára együttesen érvényes.

A készpénzfelvételnél (ATM) a napi limit legfeljebb 1,4 millió forint lehet, míg a havi keret alapértelmezés szerint 4 millió forint. Ennél magasabb limit külön kérelemmel igényelhető, amelyet a Revolut pénzmosás elleni szabályai alapján bírál el.

Az átutalásokra is beállítható napi limit: ennek alapértéke 5 millió forint, de akár 500 millió forintra is emelhető. Az azonnali SEPA-átutalásoknál tranzakciónkénti vagy napi limit is megadható, a személyes és a közös számlák esetében külön-külön.

A napi limitek bevezetése nagyobb biztonságot nyújthat a felhasználóknak, mivel egy ellopott vagy illetéktelenül használt kártyával így lényegesen kisebb összeghez férhetnek hozzá a csalók.