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Nyitókép: Getty Images/Djordje Krstic

Brutális bírságot kapott a Magyarországon is népszerű webáruház

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság 550 millió eurós bírságot szabott ki az AliExpress Kínában bejegyzett online piactérre, mert a vállalat megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) előírásait az illegális, veszélyes és hamisított termékek terjedésének megelőzésével kapcsolatban – közölte hétfőn az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság megállapítása szerint az AliExpress nem végezte el kellő gondossággal a platformján értékesített jogellenes, nem biztonságos vagy hamisított termékekkel kapcsolatos kockázatok felmérését, és nem tett megfelelő intézkedéseket e kockázatok mérséklésére.

A vizsgálat szerint a vállalat nem vizsgálta meg megfelelően az illegális termékeket kiszűrő rendszereinek hatékonyságát, továbbá azt, hogy elegendő emberi erőforrást biztosít-e a bejelentett termékek ellenőrzésére. Emellett, az AliExpress ajánlórendszere és hirdetési rendszere számos illegális terméket ajánlott a fogyasztóknak, mielőtt azokat eltávolították volna a platformról.

A bizottság szerint továbbá a vállalat nem alkalmazott megfelelő mutatókat annak mérésére sem, hogy ellenőrzési rendszere mennyire hatékonyan akadályozza meg az illegális termékek újbóli megjelenését.

A hatóság kifogásolta továbbá, hogy a platform illegális termékeket kiszűrő rendszere nem működött megfelelően, így hamisított áruk, veszélyes játékok és kozmetikumok hosszú időn át elérhetők maradtak. Az AliExpress továbbá nem alkalmazta megfelelően a jogellenes termékeket értékesítő kereskedőkkel szembeni szankciós politikáját. A szankciórendszer végrehajtása nem volt kellően hatékony, ezért az illegális termékeket árusító üzletek a kiszabott büntetések ellenére is tovább működhettek a platformon.

A vizsgálat szerint a kereskedők könnyen megkerülhették a termékellenőrzési rendszert az áruk téves kategóriába sorolásával, emellett a hamisított termékek kiszűrését szolgáló kötelező engedélyezési rendszer is hatástalannak és alulfinanszírozottnak bizonyult.

A bírság összegének meghatározásakor a bizottság figyelembe vette a jogsértések jellegét, súlyosságát, az érintett uniós felhasználók számát, valamint azt, hogy a jogsértő gyakorlat legalább 2025 júniusáig fennállt. Enyhítő körülményként értékelték ugyanakkor, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alkalmazása még viszonylag új.

Az Európai Bizottság felszólította az AliExpress-t, hogy 2026. október 20-ig nyújtson be intézkedési tervet a hiányosságok megszüntetésére. Amennyiben a vállalat nem tesz eleget a döntésben foglaltaknak, további időszakos pénzbírságokra is számíthat.

A bizottság emlékeztetett: 2024 márciusában indított hivatalos eljárást az AliExpress ellen a DSA több rendelkezésének feltételezett megsértése miatt. A felek 2025 júniusában több kérdésben kötelezettségvállalásról állapodtak meg, a mostani döntés azonban az illegális termékekkel kapcsolatos kockázatok értékelésére és kezelésére vonatkozó hiányosságokat érinti.

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