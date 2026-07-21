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Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Hátborzongató felvétel: mikroalvás miatt történhetett a baleset

Infostart

Figyelemfelhívás céljával oszott meg egy felvételt az MKIF a Facebook-oldalán, ami az M30-as autópályán készült, a júliusi hőségben

A külső sávban érkezik egy szürke autó. Mozgása alapján azt gondolhatnánk, hogy a csomópontban szeretne kihajtani, de sajnos nem így történt. A sofőr feltehetően elaludt, mert a lassítósáv szalagkorlátjának ütközött, kitört a jobb első kereke, a korlát visszadobta és a főpálya leállósávja irányába gurította tovább az autót, itt állt meg néhány 10 méterrel később.

A balesetben nem sérült meg senki. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az autó mögött éppen rendőrmotorosok járőröztek, akik azonnal megálltak és segítettek – olvasható a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közösségi oldalán, hozzátéve, hogy az eset több fontos tanulsággal szolgál.

Mint írra felhívják a figyelmet, a fáradtság és a hosszú távú vezetés miatti úgynevezett mikroalvás néhány másodpercig is tarthat, de ennyi idő is elég egy végzetes balesethez. 2-3 másodperc figyelemkiesés alatt 100 métert is megtehetünk „vakon”. Tanulság: „Ha fáradtnak érzed magad, ne kockáztass! Állj meg, pihenj, és csak akkor indulj tovább, ha újra éber vagy. Egy kis szünet életet menthet! Mozgasd át és frissítsd fel Magad!”

Hangsúlyozzák, hogy a hőség a megszokottnál is jobban megterheli az emberi szervezetet és rengeteg veszélyforrást is hordoz magában. Ilyenkor a belesetek jó részének lehetséges oka:

  • fáradtság;
  • rosszullét;
  • ingerültség, türelmetlenség;
  • figyelmetlenség;
  • elpilledés.

Lassabb reakcióidő: a nagy meleg fáradtabbá, figyelmetlenebbé tehet, ami növeli a balesetveszélyt.

Napsütés miatti vakítás: az erős napfény, főleg reggel és késő délután könnyen elvakíthatja a sofőrt. Zavarhatja a látást.

Felforrósodott utastér: a túl meleg autóban romlik a komfortérzet és a koncentráció. Gyerekeket, időseket, háziállatokat soha ne hagyj a parkoló autóban!

Ha autóban ül, az alábbiakat tanácsolja az MKIF:

  • Indulás előtt szellőztess: a felforrósodott autóban akár 50–60 °C is lehet. Nyisd ki az ajtókat, engedd ki a forró levegőt, csak utána indulj.
  • e állítsd túl hidegre a klímát: a kinti és benti hőmérséklet között ne legyen túl nagy különbség. A túl hideg levegő fejfájást, fáradtságot okozhat.
  • Igyál rendszeresen vizet: a dehidratáltság rontja a koncentrációt és lassítja a reakcióidőt. Mindig legyen víz az autóban. Ha nincs, minden pihenőben vehetsz Magadhoz.
  • Tarts több pihenőt: a melegben hamarabb elfáradunk. Hosszabb úton állj meg gyakrabban, mozgasd át magad, frissülj fel.
  • Ellenőrizd az autót indulás előtt: nézd meg a guminyomást, hűtőfolyadékot, olajszintet és az ablakmosót. A hőség az autót is jobban megterheli.
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