Hátborzongató felvétel: mikroalvás miatt történhetett a baleset

A külső sávban érkezik egy szürke autó. Mozgása alapján azt gondolhatnánk, hogy a csomópontban szeretne kihajtani, de sajnos nem így történt. A sofőr feltehetően elaludt, mert a lassítósáv szalagkorlátjának ütközött, kitört a jobb első kereke, a korlát visszadobta és a főpálya leállósávja irányába gurította tovább az autót, itt állt meg néhány 10 méterrel később.
A balesetben nem sérült meg senki. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az autó mögött éppen rendőrmotorosok járőröztek, akik azonnal megálltak és segítettek – olvasható a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közösségi oldalán, hozzátéve, hogy az eset több fontos tanulsággal szolgál.
Mint írra felhívják a figyelmet, a fáradtság és a hosszú távú vezetés miatti úgynevezett mikroalvás néhány másodpercig is tarthat, de ennyi idő is elég egy végzetes balesethez. 2-3 másodperc figyelemkiesés alatt 100 métert is megtehetünk „vakon”. Tanulság: „Ha fáradtnak érzed magad, ne kockáztass! Állj meg, pihenj, és csak akkor indulj tovább, ha újra éber vagy. Egy kis szünet életet menthet! Mozgasd át és frissítsd fel Magad!”
Hangsúlyozzák, hogy a hőség a megszokottnál is jobban megterheli az emberi szervezetet és rengeteg veszélyforrást is hordoz magában. Ilyenkor a belesetek jó részének lehetséges oka:
- fáradtság;
- rosszullét;
- ingerültség, türelmetlenség;
- figyelmetlenség;
- elpilledés.
Lassabb reakcióidő: a nagy meleg fáradtabbá, figyelmetlenebbé tehet, ami növeli a balesetveszélyt.
Napsütés miatti vakítás: az erős napfény, főleg reggel és késő délután könnyen elvakíthatja a sofőrt. Zavarhatja a látást.
Felforrósodott utastér: a túl meleg autóban romlik a komfortérzet és a koncentráció. Gyerekeket, időseket, háziállatokat soha ne hagyj a parkoló autóban!
Ha autóban ül, az alábbiakat tanácsolja az MKIF:
- Indulás előtt szellőztess: a felforrósodott autóban akár 50–60 °C is lehet. Nyisd ki az ajtókat, engedd ki a forró levegőt, csak utána indulj.
- e állítsd túl hidegre a klímát: a kinti és benti hőmérséklet között ne legyen túl nagy különbség. A túl hideg levegő fejfájást, fáradtságot okozhat.
- Igyál rendszeresen vizet: a dehidratáltság rontja a koncentrációt és lassítja a reakcióidőt. Mindig legyen víz az autóban. Ha nincs, minden pihenőben vehetsz Magadhoz.
- Tarts több pihenőt: a melegben hamarabb elfáradunk. Hosszabb úton állj meg gyakrabban, mozgasd át magad, frissülj fel.
- Ellenőrizd az autót indulás előtt: nézd meg a guminyomást, hűtőfolyadékot, olajszintet és az ablakmosót. A hőség az autót is jobban megterheli.