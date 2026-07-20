Gyújtóbomba robbant New York szívében

A hatóság közleménye szerint a gyanúsított egy „gyújtóeszközt” hozott működésbe helyi idő szerint a hétfő reggeli órákban Manhattan déli részének hivatali negyedében. Az ügyet az FBI New York-i terrorellenes részlege vizsgálja, a gyanúsított személyazonosságát egyelőre nem közölték, és sérülésről sem szól a bejelentés.

New York városi rendőrsége azt közölte, hogy az intézkedés során egy lőfegyvert is lefoglaltak.

A szóban forgó szövetségi épület, a Federal Plaza 26 a bevándorlási rendészet (ICE) New York-i területi központjának is helyet ad.

Az ICE politikai viták kereszttüzében áll az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlók elleni fellépése miatt, és tevékenysége az elmúlt másfél évben sorozatos tüntetéseket váltott ki országszerte.