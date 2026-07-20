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NEW YORK, USA - JULY 20: Members of the FBI Evidence Response Team and other federal agents investigate the scene where an incendiary device was detonated outside of 26 Federal Plaza in Manhattan, New York, United States on July 20, 2026. Monday morning the incident occurred and federal authorities are investigating the crime scene. The suspect was taken into custody and the FBI Joint Terrorism Task Force is investigating. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images

Gyújtóbomba robbant New York szívében

Infostart / MTI

Gyújtóbomba okozott kisebb robbanást New York belvárosában egy szövetségi épület előtt hétfőn, a gyanúsítottat a helyszínen őrizetbe vették – közölték a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) illetékesei.

A hatóság közleménye szerint a gyanúsított egy „gyújtóeszközt” hozott működésbe helyi idő szerint a hétfő reggeli órákban Manhattan déli részének hivatali negyedében. Az ügyet az FBI New York-i terrorellenes részlege vizsgálja, a gyanúsított személyazonosságát egyelőre nem közölték, és sérülésről sem szól a bejelentés.

New York városi rendőrsége azt közölte, hogy az intézkedés során egy lőfegyvert is lefoglaltak.

A szóban forgó szövetségi épület, a Federal Plaza 26 a bevándorlási rendészet (ICE) New York-i területi központjának is helyet ad.

Az ICE politikai viták kereszttüzében áll az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó bevándorlók elleni fellépése miatt, és tevékenysége az elmúlt másfél évben sorozatos tüntetéseket váltott ki országszerte.

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