ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.02
usd:
316.43
bux:
141099.57
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Newcastle United manager Kevin Keegan prior to kick off (Photo by Barrington Coombs - PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Barrington Coombs - PA Images via Getty Images

Elhunyt Kevin Keegan

Infostart

Hetvenöt éves korában elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája – adta hírül hétfőn a családra hivatkozva a Sky Sports.

Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya június elején közölte, hogy negyedik stádiumú rákban szenved. A család közleménye szerint felesége és lányai vele voltak, amikor távozott az élők sorából.

A negyedik stádiumú rák a betegség legelőrehaladottabb stádiuma, és azt jelenti, hogy a kór a test más részeire is átterjedt.

A 63-szoros válogatott Keegan a Liverpoollal három bajnoki címet, két-két angol Szuperkupát és UEFA Kupát, valamint egy-egy FA Kupát és BEK-et nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az Aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 1999-ben és 2000-ben pedig angol szövetségi kapitány volt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Elhunyt Kevin Keegan

gyászhír

labdarúgás

liverpool fc

sport

rák

kevin keegan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a legfőbb ügyész mandátumának lezárását javaslom az államfői szerepet ellátó házelnöknek

Magyar Péter: a legfőbb ügyész mandátumának lezárását javaslom az államfői szerepet ellátó házelnöknek

Velkey György László külügyi államtitkár napirend előtt azt mondta hétfőn a parlamentben, hogy kezdeményezi a nemzetbiztonsági bizottságnál Szijjártó Péter és a BYD ügyeinek nemzetbiztonsági vizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök válaszában támogatta ezt, és hozzátette: arra kéri a jelenleg az államfői jogokat gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt, hogy terjessze a Ház elé Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész mandátumának lezárását.
 

Megvan Forsthoffer Ágnes utóda a házelnöki székben a következő egy hónapra

Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben: most átmeneti köztársasági elnököt választunk

A Tisza-frakció közölte, kit lát a legalkalmasabb államfőjelöltnek

„Ilyen defenzívában még nem volt!” – Ellenzéki válaszok Magyar Péternek

Magyar Péter: megszüntetjük a nagyvállalatok adóelkerülését

Itt a Fidesz álláspontja az új államfő kiválasztásáról: nem vesznek részt benne

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új metróvonal épülhet Közép-Európában

Új metróvonal épülhet Közép-Európában

A hatóságok kiírták a pályázatot a Lengyelország második legnagyobb városában, Krakkóban tervezett metróhálózat előzetes tervezésére – írja a Notes From Poland.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Holdba csapódhat Elon Musk gigantikus rakétája: irányíthatatlanná vált, megszólalt a NASA

A Holdba csapódhat Elon Musk gigantikus rakétája: irányíthatatlanná vált, megszólalt a NASA

A Holdba csapódhat egy SpaceX Falcon 9 hordozórakéta levált felső része augusztus elején.

BBC
Business Sport Travel Science
Andy Burnham pledges cost of living help in first speech as prime minister

Andy Burnham pledges cost of living help in first speech as prime minister

The new PM says he'll set out cost of living measures tomorrow. He also pledges to end rough sleeping, "change politics", and deliver a "10-year plan" for change.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 15:05
El: ezt dobta a Fradinak a sorsolás
2026. július 20. 14:08
Hány argentint állítottak ki a vb-döntőben?
×
×