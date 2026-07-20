Elhunyt Kevin Keegan

Az angol válogatott volt szövetségi kapitánya június elején közölte, hogy negyedik stádiumú rákban szenved. A család közleménye szerint felesége és lányai vele voltak, amikor távozott az élők sorából.

A negyedik stádiumú rák a betegség legelőrehaladottabb stádiuma, és azt jelenti, hogy a kór a test más részeire is átterjedt.

A 63-szoros válogatott Keegan a Liverpoollal három bajnoki címet, két-két angol Szuperkupát és UEFA Kupát, valamint egy-egy FA Kupát és BEK-et nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az Aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle Unitednél, a Fulhamnél, a Manchester Citynél, 1999-ben és 2000-ben pedig angol szövetségi kapitány volt.