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Nyitókép: Unsplash.com

Új menetrend, kihagyott állomások Budapest és az ország egyik fő vasútvonalán, augusztus végéig

Infostart

Kőbánya-Kispesten folytatódik a 100a vasútvonali pályakarbantartás, ami július 19-én kezdődött és augusztus 24-ig tart.

Újabb üteméhez érkezett a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen vasútvonal nyári karbantartása. A munkálatok most a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson zajlanak, valamint Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest között lesznek korlátozások.

Július 19-től

  • Kőbánya-Kispest állomás I. vágányában végez a MÁV ágyazati karbantartást.
  • Itt folytatódik a legforgalmasabb vonalakra, állomásokra koncentráló kitérőcsere program: Rákospalota-Újpest után Kökin is új váltót építenek be a régi helyett – kettőt is –, ezáltal megszűnnek sebességkorlátozások és javul a forgalombiztonság, így megbízhatóbbá, pontosabbá válik a közlekedés az ország egyik legsűrűbb menetrendű elővárosi és országos vonalán.

A menetrendi változások több távolsági és elővárosi járatot is érintenek.

A Nyírség InterCityk fővárosi végállomása továbbra is a Keleti pályaudvar marad, míg a Napfény IC-k és a Cívis InterRégiók az eredeti útvonalukon, de módosított menetrend szerint közlekednek.

A Z50-es vonatok csúcsidőn kívül óránként, jellemzően 30 perccel eltolva indulnak. A reggeli csúcsidőben Budapest felé megmarad a megszokott félórás követés, de Cegléd és Szolnok irányába több sűrítő járat kimarad.

Fontos tudni, hogy augusztus 13. és 19. között a csúcsidei Z50-es vonatok egy része ideiglenesen csak Kőbánya-Kispestig közlekedik, és onnan is indul vissza Cegléd felé.

Több járat útvonala is rövidebb lesz a munkálatok alatt. Az S50-es és S21-es vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is érkeznek. A G43-as járatok Kelenföld és Kőbánya-Kispest között nem közlekednek. A ceglédi vonal ideiglenes forgalmi rendje miatt kisebb menetrendi módosításokra kell számítani az S60-as, G60-as és S820-as vonatoknál, valamint a Kelet-Magyarországot a Balatonnal összekötő átlós járatok esetében is.

Az utasoknak a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazást, a MÁVPlusz weboldalt és a jegy.mav.hu utazási tervezők használatát javasolják. Segíthet az online vágányzári menetrend is.

A nyitókép illusztráció.

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Kezdőlap    Belföld    Új menetrend, kihagyott állomások Budapest és az ország egyik fő vasútvonalán, augusztus végéig

máv

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