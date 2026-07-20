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A víztölcsér (más néven tromba) egy hevesen örvénylő légoszlop, amely a vízfelszín felett alakul ki és vizet szív fel.
Nyitókép: Getty Images/koto_feja

Víztölcsér csapott le a horvát tengerpartra, egy nőbe villám csapott

Infostart / MTI

A vasárnap hajnalban lecsapó víztölcsér jelentős károkat okozott a horvátországi Losinj szigetén, a viharban ketten megsérültek. Krk egyik kempingjében hétfőn villámcsapás ért egy nőt - jelentette a horvát sajtó.

A víztölcsér két tengerparti kempingben végzett jelentős pusztítást. A mentőegységek hétfőn is dolgoztak a károk felszámolásán: megtisztították az utakat, elszállították a megrongálódott járműveket, és kimentették a lakókocsikban rekedt embereket. A helyreállításba a helyiek is bekapcsolódtak.

A vihar két sérültjét helikopterrel a rijekai klinikai központba szállították. Egyiküket megműtötték, és továbbra is intenzív osztályon ápolják, a másik sérültet ellátása után hazaengedték.

Hétfő reggel egy rövid vihar után néhány másodperc alatt megemelkedett a tenger szintje Mali Losinjban. A víz elöntötte a rakpartot, valamint több étterem és kávézó teraszát. Szemtanúk szerint az emberek elmenekültek a partról, a vendéglátósok pedig sietve próbálták biztonságba helyezni a berendezéseket.

Hasonló tengerszint-ingadozás négy nappal korábban is kialakult az Adriai-tenger északi és középső térségében.

A légnyomás hirtelen változása által kiváltott meteocunami során a tenger szintje rövid idő alatt jelentősen megemelkedhet, majd gyorsan visszasüllyedhet.

Krk egyik kempingjében hétfő reggel villám csapott egy napernyőt vivő nőbe. Egy közelben tartózkodó mentős azonnal megkezdte az újraélesztését, majd a sérültet helikopterrel a rijekai klinikai központba szállították. A nőt intenzív osztályon kezelik.

A horvát meteorológiai szolgálat hétfőre is zivatarokat és felhőszakadásokat jelzett az Adria térségében, és a teljes horvát tengerpartra elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott ki.

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