Autós üldözés és lövöldözés Valkón – elmaradt a letartóztatás

A Budapest Környéki Törvényszék azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy még július 14-én a gyanúsított Valkón haladt az autójával, és szorosan követte a sértett által vezetett autót.

A férfi nekihajtott a sértett autójának, így mindkét autó jobbra sodródott, majd egy kerítést átszakítva egy ingatlanon álltak meg.

A gyanúsított, miután sikerült kimászni a saját autójából, egy kisebb méretű gáz-riasztó fegyverből lövést adott le a sértetti gépkocsi irányába, majd köveket is hajított a sértettek felé.

Ezután a gyanúsított visszaült a kocsijába, magához vett egy nagyobb méretű gáz-riasztó pisztolyt is, majd a két fegyverrel a kezében, fenyegetőzött és rövid idő alatt több lövést leadott a sértettek irányába.

Mint írták, figyelemmel arra, hogy az eljárás kezdeti szakaszban van, feltehető, hogy a terhelt a bizonyítást veszélyeztetné, a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személyt megfélemlítene, jogellenesen befolyásolna, valamint tárgyi bizonyítási eszközt megsemmisítene, vagy elrejtene.

Továbbá feltehető, hogy a terhelt a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt végrehajtaná vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el, ezért az ügyészi indítvány szerint a letartóztatása indokolt.

Meghallgatásakor a gyanúsított beismerő vallomást tett, s tettét azzal indokolta, hogy az egyik sértett tőle tárgyakat tulajdonított el, amelyeket megpróbált visszaszerezni.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelését nem látta indokoltnak, így az ügyészi indítványtól eltérően a gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb november 17-ig.

Továbbá a bíróság a sértettektől való távoltartást rendelt el a terhelttel szemben – tették hozzá.

A döntést a gyanúsított tudomásul vette, az ügyész jogorvoslatot nyújtott be ellene, mivel a védő nem volt jelen, fellebbezésre neki három munkanap áll a rendelkezésére, így a végzés nem végleges, de végrehajtható – áll a közleményben.