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Instant tésztát tart az evőpálcikákkal egy női kéz.
Nyitókép: Getty Images/MonthiraYodtiwong

Szalmonellás instant tészta: megszólalt a magyarországi forgalmazó

Infostart

Aki szeretne biztosra menni a Reeva-termékekkel kapcsolatban, van rá mód.

A Magyarországon hivatalos úton forgalomba került Reeva termékek közül egyetlenegy sem érintett a szalmonellagyanús ügyben – közölte a HVG-vel a hazai hivatalos forgalmazó, a White Lake Kft. Tájékoztatásuk szerint a magyar üzletekben kapható termékek teljes mértékben biztonságosak.

A szalmonellafertőzés gyanúja július 3-án merült fel a balti piacra szánt, az ukrán Euro Food Service által gyártott instant tészták egy meghatározott gyártási tételénél. A White Lake Kft. hangsúlyozta, hogy ezekből a vizsgálat alá vont tételekből egyetlen darab sem került Magyarországra, amit a szállítmányok részletes nyomon követhetősége is igazol.

A forgalmazó tájékoztatása szerint a gyártó azonnal belső vizsgálatot indított, a kérdéses mintákat pedig független európai laboratóriumokban is megvizsgálták. A tesztek minden esetben negatív eredményt hoztak, és Magyarországon sem érkezett egészségügyi panasz vagy bejelentés a termékekkel kapcsolatban.

Aki szeretné ellenőrizni, hogy az általa vásárolt termék hivatalos magyar forgalmazásból származik-e, a csomagolás hátoldalán található fogyasztói kapcsolati címet érdemes megnéznie: ha ott szerepel a www.white-lake.hu, a termék ellenőrzött forrásból származik – olvasható.

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Kezdőlap    Belföld    Szalmonellás instant tészta: megszólalt a magyarországi forgalmazó

élelmiszer

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