Szalmonellás instant tészta: megszólalt a magyarországi forgalmazó

A Magyarországon hivatalos úton forgalomba került Reeva termékek közül egyetlenegy sem érintett a szalmonellagyanús ügyben – közölte a HVG-vel a hazai hivatalos forgalmazó, a White Lake Kft. Tájékoztatásuk szerint a magyar üzletekben kapható termékek teljes mértékben biztonságosak.

A szalmonellafertőzés gyanúja július 3-án merült fel a balti piacra szánt, az ukrán Euro Food Service által gyártott instant tészták egy meghatározott gyártási tételénél. A White Lake Kft. hangsúlyozta, hogy ezekből a vizsgálat alá vont tételekből egyetlen darab sem került Magyarországra, amit a szállítmányok részletes nyomon követhetősége is igazol.

A forgalmazó tájékoztatása szerint a gyártó azonnal belső vizsgálatot indított, a kérdéses mintákat pedig független európai laboratóriumokban is megvizsgálták. A tesztek minden esetben negatív eredményt hoztak, és Magyarországon sem érkezett egészségügyi panasz vagy bejelentés a termékekkel kapcsolatban.

Aki szeretné ellenőrizni, hogy az általa vásárolt termék hivatalos magyar forgalmazásból származik-e, a csomagolás hátoldalán található fogyasztói kapcsolati címet érdemes megnéznie: ha ott szerepel a www.white-lake.hu, a termék ellenőrzött forrásból származik – olvasható.