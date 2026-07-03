Magyarországra is jutott a veszélyes betegséget okozó tésztaételből

Egy Magyarországot is érintő, Európa-szerte megbetegedéseket okozó, ukrán gyártású ízesített instant tészta állhat egy legalább 106 embert érintő szalmonellajárvány hátterében. A fertőzés túlnyomórészt gyermekeket és fiatal felnőtteket érint, a betegek csaknem fele kórházi ellátásra szorult – írja az Euronews híradása nyomán a Pénzcentrum.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) vizsgálatai szerint

a tizennégy országban regisztrált szalmonellás esetek mind ugyanazon márka termékeihez köthetők.

Hazánk mellett Ausztriából, Csehországból, Dániából, Észtországból, Franciaországból, Hollandiából, az Egyesült Királyságból, Németországból, Norvégiából, Svédországból, Lengyelországból, Lettországból és Litvániából jelentettek Salmonella Stanley és más baktériumtörzsek okozta fertőzéseket, legalább 49 ember került kórházba.

Az élelmiszerhatóságok egyelőre nem nevezték meg hivatalosan az érintett márkát, azonban a Reeva Foods egy múlt heti közleményében elismerte, hogy a balti államok piacára szánt, az ukrán Euro Food Service által gyártott tésztáinak egyik tételében felmerült a szalmonella jelenlétének gyanúja.

A cég belső vizsgálatot indított, a gyanús termékeket kivonta a forgalomból.

Emellett független laboratóriumi és hatósági vizsgálatokat rendeltek el, valamint szigorították a gyártási folyamatok ellenőrzését is.

A szalmonellafertőzés általában hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal, lázzal és émelygéssel jár, a betegek többsége egy héten belül felépül belőle. Kisgyermekek, idősek és legyengült immunrendszerűek esetén viszont akár súlyos lefolyású, bizonyos esetekben életveszélyes is lehet a betegség.