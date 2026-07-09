Kgfb – Most ne hagyjuk magunkat palira venni, csökkennek a díjak

A második negyedévben megkötött teljes körű casco-szerződések átlagdíja 212 800 forint volt a személygépkocsik körében, ami 3,8 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszaki 205 000 forintot, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíja 12 százalékkal 58 500 forintra csökkent az Insura.hu biztosításközvetítő szerdán közölt adatai szerint.

A közlemény szerint

a kgfb díjak a fővárosban átlagosan 82 800 forintot, vidéken 54 300 forintot tettek ki, ami 12-12 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest.

A szerződések 58 százalékát négy biztosító – az Allianz, az Union, a K&H és az Uniqa – szerezte meg.

A közlemény idézte Kozma Gábor vezérigazgatót, aki szerint fordulóponthoz érhetett a piac. Az MNB adatai szerint a kárráfordítás az első negyedévben 11,8 százalékkal emelkedett, vagyis a jelentős piaci verseny ellenére a költségek növekedése a következő negyedévekben már a díjak emelésére késztetheti a biztosítókat – tette hozzá.

Az egyösszegű éves befizetés részaránya a tavalyi 68 százalékról 71 százalékra emelkedett a második negyedévben, a negyedéves fizetést az üzemeltetők 22 százaléka, a félévest 7 százalék választotta.

A közvetítő szerint a biztosítók kgfb és casco ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért a biztosítási évforduló közeledtével érdemes alkuszi összehasonlító oldalokon tájékozódni.