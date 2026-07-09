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A Sugovica strandja és a hajókikötõ Baján 2025. június 20-án.
Nyitókép: Kacsúr Tamás

Bezárják a szabadstrandot, mert alacsony a vízszint

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Ideiglenesen bezárt szerdán Baján a Sugovica szabadstrand, mert a vízállás nem éri el a minimum szintet. Ha jön a csapadék, és a Sugó víz szintje változik, ismét kinyithat a strand.

A nyári hőségben sokak kedvelt pihenőhelye a Sugovica part, de a csapadékhiány miatt fokozatosan csökkent a Duna és ezáltal a Sugó vízszintje, az előrejelzések szerint pedig szerdára 90 centiméter alá süllyed a vízállás, emiatt július 8-tól ideiglenesen bezárják a Sugovica szabadstrandot – közölte dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere a baon.hu szerint.

A strand üzemeltetési engedélye akkor érvényes, ha a Duna vízállása 90 és 700 centiméter között van. Mivel a vízszint várhatóan nem éri el a megengedett határértéket, az önkormányzat bezárja a strandot. Ha a vízállás meghaladja a 90 centiméteres minimumot, a fürdőzők újra birtokba vehetik a bajai strandot.

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