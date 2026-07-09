Bezárják a szabadstrandot, mert alacsony a vízszint

A nyári hőségben sokak kedvelt pihenőhelye a Sugovica part, de a csapadékhiány miatt fokozatosan csökkent a Duna és ezáltal a Sugó vízszintje, az előrejelzések szerint pedig szerdára 90 centiméter alá süllyed a vízállás, emiatt július 8-tól ideiglenesen bezárják a Sugovica szabadstrandot – közölte dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere a baon.hu szerint.

A strand üzemeltetési engedélye akkor érvényes, ha a Duna vízállása 90 és 700 centiméter között van. Mivel a vízszint várhatóan nem éri el a megengedett határértéket, az önkormányzat bezárja a strandot. Ha a vízállás meghaladja a 90 centiméteres minimumot, a fürdőzők újra birtokba vehetik a bajai strandot.