A kormány és a Tisza-frakció nem lesz ott a Tusványoson, viszont tartanak egy hosszabb pihenőt

Nem lesz ott a másfél hét múlva kezdődő tusnádfürdői fesztiválon Magyar Péter és a kormány más tagja sem. A miniszterelnököt nem is hívták, de a Kormányzati Kommunikáció tájékoztatása szerint más se megy el a Fidesz legfontosabb nyári eseményére – írja a Telex.

„A miniszterelnök úr korábbi tájékoztatása szerint a magyar kormány és a Tisza-frakció munkával tölti a teljes nyarat – beleértve a tusnádfürdői fesztivál időszakát is –, ez alól csak az augusztus 10. és 20. közötti időszak jelent kivételt” – válaszolta a kormányzat a lap kérdésére.

A rendezvény szervezői korábban azt mondták, hogy több kormánypárti politikust is meghívtak, azonban azt a választ kapták, hogy a kormány és a Tisza-frakció tagjai nem vesznek részt az eseményen – ezt a szervezők is megerősítették.

A lapnak küldött válasz alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter miniszterelnök 10 nap szabadságot engedett meg a kormánytagoknak és a Tisza Párt képviselőinek. A lap megjegyzi, ez a szünet abból a szempontból meglepő, hogy korábban még azt mondták, az uniós források felszabadításához szükséges intézkedések augusztus végi határidejéig egy perc megállás sem lesz.

A rendezvény egyik szervezője, a fideszes Németh Zsolt korábban arról beszélt, hogy párbeszédközpontúbbá akarják tenni a Tusványost, és a lehetséges meghívottak között név szerint is megemlítette Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt. Később viszont azt írta Facebook-oldalán, hogy Magyar Pétert nem hívják meg, mert „folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket”, márpedig a fesztivál „a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye”. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az esemény szervezőinek „úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre és kit nem”.

Pár nappal a tusnádfürdői rendezvény után, július 28-án kezdődik egy másik, Tisza Párthoz közeli közéleti rendezvény Erdélyben: a Közösségi Párbeszéd Tábor Homoródfürdőn, amit Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget alapítója és a Romániai Magyar Egységpárt kezdeményezője szervez.