Ítélet előtt: megszólalt a Budapesten meggyilkolt amerikai nő édesanyja és a vádlott is

A vád szerint a 38 éves ír férfi 2024. november 4-én este egy belvárosi szórakozóhelyen ismerkedett meg a sértettel, egy 31 éves, turistaként Magyarországra érkezett amerikai nővel. Később felmentek a férfi lakására, ahol szexuális együttlét közben a vádlott bántalmazta és megfojtotta a nőt.

A sértett halálát követően a férfi összetakarított a lakásban, majd vásárolt egy nagyméretű bőröndöt, amelybe beletette a nő holttestét. Ezután bérelt egy autót, és a bőröndöt elvitte egy Balaton környéki erdős területre, ahol elrejtette azt.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint férfi a kihallgatása során beismerte a gyilkosságot, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben. A bíróság előtt ugyanakkor már tagadta az emberölés elkövetését.

A keddi tárgyaláson az elhunyt nő édesanyja felolvasott egy nyilatkozatot, amelyben többek között azt hangsúlyozta, hogy

lánya „biztos nem mondott semmire igent”, ami aznap éjjel történt. Az édesanya azt kérte a bíróságtól, hogy a lehető legsúlyosabb büntetést szabja ki a férfira.

Az ír férfi ügyvédje, Magyar György a bizonyítási eljárás újranyitására tett indítványt, arra hivatkozva, hogy a per során nem tárták fel az áldozat magatartáskultúráját, személyiségét, előéletét, pedig ez elengedhetetlen az objektív ítélethez. Ezt jelen esetben csak orvosszakértők bevonásával lehet megoldani.

Többször hangsúlyozta, hogy védence és az áldozat közös megegyezéssel, szexuális együttlét céljából mentek fel a férfi lakásába, így kizárt a szándékos emberölés, védencének semmilyen indítéka nem volt erre. Az ügyvéd szerint egyértelműen baleset történt, a férfi későbbi cselekedetét pedig a pánik okozta.

A vádlott az utolsó szó jogán azt mondta, hogy az együttlét során mindent, amit tett – így a fojtogatást –, azért tette, mert az áldozat erre kérte.

Hangsúlyozta, hogy nem akarta elvenni a nő életét és nagyon sajnálja a történteket.