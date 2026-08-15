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Horváth Krisztofer, az Újpest játékosa (k) a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott Újpest FC - MTK Budapest mérkõzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2026. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Tizenegyest rontott az MTK Újpesten

Infostart / MTI

Az MTK Budapest tizenegyest hibázva ért el 1–1-es döntetlent az Újpest vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának szombati játéknapján.

Az MLSZ fegyelmi bizottságának döntése értelmében a lila-fehérek májusi, Ferencváros elleni rangadóján tapasztalt szurkolói magatartás miatt szinte teljesen zárt kapuk mögött rendezték meg a 233. Újpest–MTK mérkőzést, csupán pár gyerek és kísérőik, illetve a vendégszektorban néhány tucat néző ülhetett fel a Szusza Ferenc Stadion lelátójára. Az újpesti drukkerek egy csoportja az utcáról biztatta kedvenceit, de a mérkőzést nem láthatták, így azt sem, ahogyan az MTK a 12. percben megszerezte a vezetést. Egy kontratámadás végén Kerezsi Zalán tette vissza középre a labdát, Jurek levette, majd nyolc méterről a jobb felső sarokba emelt. A folytatásban is a vendégek futballoztak pontosabban, Zubor Ádám és Hinora Kristóf lövésénél azonban Szappanos Péter védett. Az előzmények ismeretében meglepetésként hatott az Újpest egyenlítése a 39. percben. Matija Ljujic végzett el szabadrúgást 22 méterről, a labda a lécről a gólvonal mögé vágódott, majd kifelé, az érkező Amenyido pedig a kapuba kotorta, de a gólt a szerb középpályás szerezte.

A második játékrész újpesti helyzettel kezdődött, Gleofilo Vlijter közeli lövésénél azonban Demjén Patrik lábbal védett. A másik oldalon a menteni akaró Patrizio Stronati lábáról a kezére pattant a labda, a játék azonban a szabálynak megfelelően továbbment, csakhogy érkezett Ljujic, és buktatta Kerezsit, amiért már jogosan járt a tizenegyes az MTK-nak. A büntetőt Kata Mihály végezte el, de a jobb alsó sarokra tartó lövésénél Szappanos kiütötte a labdát. A hiba egy időre visszavetette a kék-fehérek játékát, a hazaiaknak viszont lendületet adott, és Krajcsovics Ábel is betalálhatott volna, de Demjén megint mentett. A hajrában mindkét csapat többször is eljutott az ellenfél tizenhatosán belülre, az eredmény azonban nem változott.

Az újpestiek az elmúlt tizenegy évben mindössze egyszer győzték le hazai pályán az MTK-t, hat döntetlen és kilenc vereség a mérlegük.

A góllövőlistát holtversenyben vezető Kerezsi Zalán az előző idény utolsó fordulóját is beleszámítva a legutóbbi négy mérkőzésén eredményes volt, szombaton ez a sorozat megszakadt.

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