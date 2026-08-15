Megkezdődhet a különleges művelet Pakson – üzent Magyar Péter

Jelenleg a paksi vízállás -122 centiméter, a Duna apad. A jelenlegi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne -132 centiméter alá a vízszint aminél a két üzemelő turbinából az egyiket le kellene állítani – emlékeztet a miniszterelnök.

Magyar Péter posztja alapján rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése. A vízügyi szakemberek mérőhajóval és telepített mérőeszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy nemsokára élőben jelentkezik a helyszínről.