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Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Megkezdődhet a különleges művelet Pakson – üzent Magyar Péter

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A két 80 méteres bárka a kijelölt helyre beállítva, rögzítve, a süllyesztésre felkészítve. Szivattyúk indításra készen. Péntek este az üzemi próba megtörtént – közölte Magyar Péter a közösségi oldalán szombat reggel.

Jelenleg a paksi vízállás -122 centiméter, a Duna apad. A jelenlegi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne -132 centiméter alá a vízszint aminél a két üzemelő turbinából az egyiket le kellene állítani – emlékeztet a miniszterelnök.

Magyar Péter posztja alapján rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése. A vízügyi szakemberek mérőhajóval és telepített mérőeszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy nemsokára élőben jelentkezik a helyszínről.

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Kezdőlap    Belföld    Megkezdődhet a különleges művelet Pakson – üzent Magyar Péter

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