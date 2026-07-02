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Heves vármegye határát jelzõ új közúti tábla a 23-as fõúton Mátraballa közelében 2023. január 2-án. Az Alaptörvény 11. módosítása értelmében 2023. január 1-jétõl a megyék neve vármegyékre változott.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Kormányjavaslat: elbúcsúzhatunk a vármegyéktől és a főispánoktól

Infostart / MTI

A vármegye és a főispán elnevezést három és fél éve vezették be Magyarországon.

A Tisza-kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra a kormánymegbízott elnevezést használják – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A kormányfő már májusban közölte: szakítani szeretnének azzal a rendszerrel, hogy a főispánok politikai kinevezettek legyenek, és akkor arra tett ígéretet, hogy a Tisza-kormányban valódi közszolgák tevékenykednek majd. Magyar Péter már májusban bejelentette, hogy középtávon az egész kormányhivatali rendszert átalakítják, melynek keretében megszűnnek a vármegyék, a kormányhivataloktól pedig több hatáskör elkerül, és szakmai szervekhez kerül át.

Az Országgyűlés 2022. július 19-én, az Alaptörvény tizenegyedik módosításával döntött arról, hogy a megyék hivatalos elnevezése 2023. január 1-jei hatállyal vármegye legyen.

A kormánymegbízottak átnevezése főispánná 2022. július 28-tól lépett hatályba.

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Kezdőlap    Belföld    Kormányjavaslat: elbúcsúzhatunk a vármegyéktől és a főispánoktól

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Kormányjavaslat: elbúcsúzhatunk a vármegyéktől és a főispánoktól

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