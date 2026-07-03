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fotó: pixabay
Nyitókép: Pixabay

Padlógázzal menekült a rendőrök elől – videón a magyar autós üldözés

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A férfi, aki el volt tiltva a vezetéstől, száguldozott, de a végén egy bokorban kötött ki. Kiszállt és menekülni próbált, de hiába.

A hajdúbihari rendőrök a napokban, kora este szúrtak ki egy járművezetőt Hajdúhadházon. Ismerték a férfit, és tudták, hogy el van tiltva a járművezetéstől, ennek ellenére ismét volán mögé ült.

A rendőrök a nyomába eredtek, és megpróbálták megállítani, a 46 éves férfi azonban gázt adott, lehajtott egy földútra, és menekülni kezdett. Egyre nagyobb sebességgel haladt, mígnem elvesztette uralmát a jármű felett, és az út menti árokba csapódott.

A baleset után sem adta fel: kiugrott az autóból, és futásnak eredt. Néhány méter megtétele után a sűrű aljnövényzetben próbált elrejtőzni, kevés sikerrel.

Megbilincselték, majd előállították a rendőrkapitányságra. „Járművezetés az eltiltás hatálya alatt” bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

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Kezdőlap    Belföld    Padlógázzal menekült a rendőrök elől – videón a magyar autós üldözés

rendőrség

autós üldözés

hajdúhadház

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