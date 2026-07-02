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Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetõje az M0-s autóút déli szektorának felújításáról tartott szigetszentmiklósi sajtótájékoztatón 2019. március 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ismert kommunikációs szakembert igazolt a közlekedési tárca

Infostart / MTI

A kommunikációs szakmában mintegy húsz év dolgozó Pécsi Norbert Sándort nevezték ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) sajtófőnökének, aki a tárca sajtókapcsolatainak irányításáért és fejlesztéséért felel – közölte a KBM csütörtökön az MTI-vel.

Pécsi Norbert pályafutását a debreceni Alföld Televíziónál kezdte riporterként és szerkesztő-munkatársként, majd dolgozott az RTL Magyarországnál is, ahol két időszakban összesen több mint három éven át sajtóreferens, később sajtókapcsolati csoportvezető volt.

A közlekedési ágazathoz legszorosabban a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél végzett több mint 13 éves munkája köti, ahol éveken át kommunikációs osztályvezetőként és szóvivőként dolgozott. Ebben az időszakban az ország egyik legnagyobb állami vállalatának külső és belső kommunikációjáért, médiakapcsolataiért, közösségi média felületeiért, valamint a közlekedéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatásért felelt – ismertették.

Hozzátették, szakmai pályafutása során a nagyvállalati és médiapiacon, valamint a 2023-ban alapított kommunikációs ügynökségén keresztül tapasztalatot szerzett marketingkommunikációs területen. Az elmúlt években a hagyományos kommunikációs és PR feladatok mellett kiemelten foglalkozott közösségi média stratégiaalkotással és menedzsmenttel is.

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