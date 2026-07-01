Ön is elköveti ezt a tankolási hibát a nyári hőségben? Baj lehet belőle

Sok autós úgy tartja, hogy a nyári hőségben nem szabad teletankolni az autót, mert a felmelegedő üzemanyag kitágul, és akár ki is folyhat a tankból. A valóság azonban ennél árnyaltabb: nem a tele tank jelent problémát, hanem az, ha a töltőpisztoly első leállása után tovább erőltetjük a tankolást – írja az Auto, Motor und Sport alapján a hvg.hu.

A benzinkúton az üzemanyagokat föld alatti tartályokban tárolják, ahol még a legnagyobb nyári melegben is viszonylag alacsony és állandó a hőmérséklet. Az üzemanyag csak azután kezd felmelegedni, hogy bekerült az autó tankjába, például a tűző napon parkoló járműben vagy a felforrósodott aszfalt fölött.

A modern autók üzemanyagtartályát úgy tervezték, hogy a töltőpisztoly automatikus leállásakor még maradjon benne egy úgynevezett tágulási tér. Erre azért van szükség, mert a benzin és a dízel a hőmérséklet emelkedésével megnöveli a térfogatát. Ha a tankot a pisztoly első kattanása után tovább töltik, ez a biztonsági tartalék fokozatosan eltűnik.

Sokan azért töltenek még néhány litert a tankba az első kattanás után, hogy „kerek összegre” tankoljanak, vagy minél nagyobb hatótávot érjenek el. Ugyanakkor ezt inkább kerüljük, mert egy 60 literes tankban például 20 Celsius-fokos felmelegedés esetén akár 1-1,5 literrel is megnőhet a benzin térfogata.

Ha nincs elegendő hely a tágulásra, az üzemanyag túlfolyhat, vagy bekerülhet a párolgó üzemanyag kezelésére szolgáló rendszerbe, ami hosszabb távon károsíthatja az aktívszén-szűrőt és más alkatrészeket.