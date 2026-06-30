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Emberek láthatósági mellényben és munkavédelmi sisakban állnak egy építkezésen.
Nyitókép: Unsplash

Most bárki „bejárhatja” virtuálisan Paks 2 munkagödrét

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Már önmagában azt is szédítő végigolvasni, hogy milyen mennyiségű építőanyagot igényel a hatalmas projekt megalapozása. Most azonban egy videónak köszönhetően többé nem kell a képzeletünkre hagyatkoznunk a gigaépítkezés kivitelezését illetően.

Zaljanak a paksi bővítés munkálatai: folyamatos a betonozás, miközben készül az alaplemez stabilitását biztosító, több ezer tonna betonacélból álló acélháló – írja beszámolójában a Magyar Építők.

Szélessége 150, hosszúsága 190, a mélysége pedig 23 méter. Ezek a legfőbb paraméterei az épülő atomerőmű munkagödreinek. Az 5. blokk területén készül az alaplemez, mixerek szállítják a betont, amit betonpumpákkal öntenek be. Az alaplemez stablilitását biztosító gigantikus háló több ezer tonna acélból készül.

És hogy ez hogyan is néz ki a valóságban? A szakportál videója gyors betekintést enged egy virtuális séta formájában:

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