Zaljanak a paksi bővítés munkálatai: folyamatos a betonozás, miközben készül az alaplemez stabilitását biztosító, több ezer tonna betonacélból álló acélháló – írja beszámolójában a Magyar Építők.

Szélessége 150, hosszúsága 190, a mélysége pedig 23 méter. Ezek a legfőbb paraméterei az épülő atomerőmű munkagödreinek. Az 5. blokk területén készül az alaplemez, mixerek szállítják a betont, amit betonpumpákkal öntenek be. Az alaplemez stablilitását biztosító gigantikus háló több ezer tonna acélból készül.

És hogy ez hogyan is néz ki a valóságban? A szakportál videója gyors betekintést enged egy virtuális séta formájában: