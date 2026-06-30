Lecsapott a GVH az egyik webáruházra

A GVH 2025 elején indított versenyfelügyeleti eljárást az online áruházat üzemeltető Allegro sp. z o.o-val szemben. Ennek során feltárták, hogy a vállalkozás 2024. október 1. és 2025. február 28. között nem nyújtott megfelelő tájékoztatást a „legalacsonyabb ár garancia” szlogennel népszerűsített árgarancia rendszerének feltételeiről.

Az árgarancia rendszer szerint a webáruház garantálja, hogy a piacon elérhető árukat nála tudják a fogyasztók a legalacsonyabb áron megvásárolni, ha a vásárló olcsóbb árat talál, a webáruház a különbözetet megfizeti. Az Allegro árgarancia rendszerében a fogyasztók a különbözet 150 százalékának megfelelő kupont kaphattak.

A vállalkozás azonban több jelentős információt is elhallgatott vagy időszerűtlenül kommunikált a garancia feltételeit és érvényesíthetőségét illetően.

A GVH kiemelte: az Allegro az árgarancia szlogen alkalmazásával arra késztette a fogyasztókat, hogy ne foglalkozzanak az online árak összehasonlításával, mert a legrosszabb esetben is kuponnal kompenzálják őket. A jelentős információk elhallgatásával azonban a cég megtévesztette a fogyasztókat, és olyan döntések meghozatalára késztethette őket, amelyeket az információk birtokában nem biztos, hogy meghoztak volna.

A webáruházat működtető vállalkozás az eljárás során együttműködött a GVH-val, nem vitatta a tényeket, lemondott a jogorvoslati jogáról, valamint belső megfelelési program bevezetését és fenntartását vállalta.

A GVH Versenytanácsa a 42,5 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetése mellett a vállalt megfelelési program legalább három évig tartó működtetésére kötelezte a céget, amit később utóvizsgálatban ellenőrizni fognak.

A versenyhatóság továbbra is figyelemmel kíséri az online áruházak gyakorlatait – jelezte közleményében a GVH.