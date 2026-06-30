Csoda, hogy ebből nem lett szörnyű tragédia – videó

Egy autópályán történt balesetről tett közzé felvétel az MKIF a közösségi oldalán, amelyen az látható, hogy egy sötétszürke autó jobb oldali kerekei lesodródnak az útról, a sofőr pedig hirtelen ellenkormányoz. Az autó emiatt félig átsodródik a belső sávba, majd újabb hirtelen kormánymozdulat után a szalagkorlátnak csapódik, végül a külső sávban áll meg.
A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt, de nem sokon múlt, hogy a szerencsétlenül járt autós nem sodort el egy másik járművet, ami a belső sávban érkezett – jegyzik meg.
Az eset kapcsán az MKIF arra több dologra is felhívja a figyelmet:
- Hogyha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó – a városi tempóhoz képest – máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.
- Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!
- Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni! Ne Te keresgélj az autóban vezetés közben!
- Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!
- Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!
- Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot. Csak ezek, így együtt adnak esélyt, hogy elkerüld a bajt!
A videó tanulsága szerint a balesetező autó mellet érkező első jármű a segítségnyújtást elmulasztotta, csak a következő jármű állt meg. Az MKIF ezzel kapcsolatban emlékeztet, hogy a törvény szerint, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
„Mindig győződjünk meg róla, szükség van-e segítségre, ajánljuk is fel azt, illetve értesítsük a mentőket, a rendőrséget. De úgy álljunk meg és segítsünk, hogy ezzel ne okozzunk újabb veszélyes helyzetet.
A saját testi épségünket vagy életünket viszont ne kockáztassuk, mert sokszor nagyobb baj lehet belőle, mint a már megtörtént eset. Ha megállunk segíteni, akkor amennyire lehet húzódjunk le, az autóból láthatósági mellényben szálljunk ki és a lehető legbiztonságosabb úton, módon (a korláton kívül) közelítsük meg a segítségre szorulókat – zárul a sztrádakezelő Facebook-bejegyzése.