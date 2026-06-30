Csoda, hogy ebből nem lett szörnyű tragédia – videó

Egy autópályán történt balesetről tett közzé felvétel az MKIF a közösségi oldalán, amelyen az látható, hogy egy sötétszürke autó jobb oldali kerekei lesodródnak az útról, a sofőr pedig hirtelen ellenkormányoz. Az autó emiatt félig átsodródik a belső sávba, majd újabb hirtelen kormánymozdulat után a szalagkorlátnak csapódik, végül a külső sávban áll meg.

A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt, de nem sokon múlt, hogy a szerencsétlenül járt autós nem sodort el egy másik járművet, ami a belső sávban érkezett – jegyzik meg.

Az eset kapcsán az MKIF arra több dologra is felhívja a figyelmet:

Hogyha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó – a városi tempóhoz képest – máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.

Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!

Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni! Ne Te keresgélj az autóban vezetés közben!

Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!

Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!

Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot. Csak ezek, így együtt adnak esélyt, hogy elkerüld a bajt!

A videó tanulsága szerint a balesetező autó mellet érkező első jármű a segítségnyújtást elmulasztotta, csak a következő jármű állt meg. Az MKIF ezzel kapcsolatban emlékeztet, hogy a törvény szerint, aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétség miatt akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

„Mindig győződjünk meg róla, szükség van-e segítségre, ajánljuk is fel azt, illetve értesítsük a mentőket, a rendőrséget. De úgy álljunk meg és segítsünk, hogy ezzel ne okozzunk újabb veszélyes helyzetet.

A saját testi épségünket vagy életünket viszont ne kockáztassuk, mert sokszor nagyobb baj lehet belőle, mint a már megtörtént eset. Ha megállunk segíteni, akkor amennyire lehet húzódjunk le, az autóból láthatósági mellényben szálljunk ki és a lehető legbiztonságosabb úton, módon (a korláton kívül) közelítsük meg a segítségre szorulókat – zárul a sztrádakezelő Facebook-bejegyzése.