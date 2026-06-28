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Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Vajda Márta, a Tenkes kapitányában is szerepelt

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Életének 83. évében elhunyt Vajda Márta színművész – tudatta lánya, Brunner Márta színésznő.

Vajda Márta 1943. július 7-én született Budapesten. Országos ismertségre fiatalon, 15 évesen tett szert, majd az 1964-ben bemutatott A Tenkes kapitánya című televíziós sorozatban Székely Veronika megformálójaként vált a közönség kedvencévé.

Szakmai pályafutása során számos társulatban játszott: 1965 és 1977 között a Pécsi Nemzeti Színház, 1977 és 1980 között a Szegedi Nemzeti Színház, majd 1980-tól 1984-ig a Békés Megyei Jókai Színház tagja volt. Később a Ruttkai Éva Színházban is szerepelt.

Színpadi pályafutása alatt olyan jelentős szerepeket alakított, mint Melinda a Bánk bánban, valamint Don Juan felesége a névadó darabban. A művész a későbbiekben lányával, Brunner Mártával is színpadra lépett, többek között A kis herceg című előadásban.

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