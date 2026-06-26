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Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Új vezetőt keres a mentőszolgálat, kiírták a pályázatot

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Megjelent az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatói pályázata, a tisztséget határozatlan időre, az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő ellátásban hirdették meg.

A kormany.hu-n olvasható, pénteken megjelent dokumentum szerint a főigazgató feladata és felelőssége az Országos Mentőszolgálat vezetése, az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok, tevékenységek ellátásának, valamint a szervezet működésének jogszabályokban, intézményi költségvetésben foglaltaknak, illetve az irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő biztosítása. A főigazgató ellátja az Országos Mentőszolgálat egyszemélyi képviseletét, illetve az egyszemélyi felelős vezető feladatkörébe tartozó feladatokat.

Az alkalmazás feltétele többek között, hogy a jelentkező egyetemi végzettséggel, mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel rendelkezzen, és legyen legalább ötéves vezetői gyakorlata.

A vezetői megbízás adása és visszavonása az egészségügyi miniszter jogkörébe tartozik – olvasható a hirdetményben.

Az OMSZ június elején jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozik a főigazgatói posztról Csató Gábor. Az egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Constantinovits Miklós oxyológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvosszakmai osztályának vezetőjét bízta meg.

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