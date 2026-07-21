Nem elég jó az Air Force One, szerelőműhelybe kell küldeni az elnöki gépet

Trump július elején utazott első alkalommal ezzel a Boeing 747-8-as típusú géppel Törökországba a NATO csúcstalálkozójára. Újságíróknak ugyanakkor feltűnt, hogy a csúcsot követően Trump a korábbi elnöki géppel távozik Ankarából, és ezért kétségek merültek fel a gép biztonsági képességeivel kapcsolatban.

A The New York Times című lap szerint az új repülőgépnek a korábbi elnöki géphez képest hiányosak a védelmi rendszerei, főképpen a rakétavédelem terén.

„Sok képességgel rendelkezik, de amennyire tudom, mintegy egy hónapon belül elküldik, hogy a lehető legmagasabb szintre fejlesszék (biztonsági képességeit)” – fejtette ki Trump az újságíróknak, amikor erről a témáról kérdezték.

Az elnök, aki a New Jersey-ben megrendezett labdarúgó-világbajnokság döntőjén való részvétel után tért vissza Washingtonba, nem részletezte, hogy milyen fejlesztéseket terveznek végrehajtani a gépen.

Trump korábban lekicsinyelte az új elnöki repülőgéppel kapcsolatos aggodalmakat.

Mint akkor állította, azért szállt át a régi elnöki gépre a törökországi csúcstalálkozót követően, hogy az új különgépet bemutassák a katonáknak egy brit légitámaszponton.

Az új luxusrepülőgépet tavaly a katari királyi család ajándékozta az elnöknek.

Trump több alkalommal is panaszkodott az 1990 óta szolgálatban lévő, és így már elöregedő elnöki repülőgépekre. A Boeing amerikai repülőgépgyártónál a két új Air Force One elnöki repülőgép közül az első csak 2028 közepén állhat szolgálatba, ami újabb késedelmet jelent az eddigi ütemtervhez képest. Trump korábban többször kifejezte elégedetlenségét a késések miatt, és kijelentette, hogy még mandátuma lejárta előtt, 2029. januárjáig szeretne az új gépeken repülni.

A Boeing 2018-ban kapott 3,9 milliárd dolláros megrendelést a két Boeing 747-8 típusú gép speciális elnöki kialakítására. Az azóta felmerült többletköltségek miatt a vállalat szerint a teljes ráfordítás jelenleg meghaladja az 5 milliárd dollárt.