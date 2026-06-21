Fokozott óvatosságot kér az egészségügyi miniszter

Hegedűs Zsolt a Facebook-oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen igyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat.

A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, ha útnak indulunk vagy a szabadban tartózkodunk – tette hozzá.

Fordítsunk kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan emberekre is! – kérte, rámutatva arra: ők különösen veszélyeztetettek a hőség idején, ezért ha tehetjük, segítsünk nekik ivóvízzel, árnyékos pihenőhely megtalálásával vagy szükség esetén a megfelelő ellátás elérésében.

A miniszter kiemelte, a hőség idején kerüljük a szeszes italok fogyasztását, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványi anyagokat is pótló italok is segíthetnek.

„Ha az utcán vagy a tömegközlekedésen rosszullétre utaló jeleket tapasztalunk valakinél, ne menjünk el mellette közömbösen! Egy palack víz, néhány segítő szó vagy szükség esetén a mentők értesítése akár életet is menthet” – figyelmeztetett Hegedűs Zsolt.

Szombattól kedd éjfélig az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére.