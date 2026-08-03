Káprázatos Spoti-hírek hobbifutóknak!

Új funkció élesedik a Spotifyban: összeállíthatóvá válik a tökéletes lejátszási lista futáshoz, és ehhez nincs is szükség a zenék egyedi válogatására sem – írja a The Verge-re hivatkozva a HVG.hu.

Az új funkció neve Running Mode (futó mód), ezzel a mozgáscélok, a zenei ízlés, valamint a zene pörgőssége alapján lehet egyedi lejátszási listát kapni.

A Spotify közleménye szerint az újítás célja, hogy kevesebb időt kelljen eltölteni a megfelelő zenék válogatásával, és több maradjon a mozgásra. Az újdonság mögött a mesterséges intelligencia fut.

A Running Mode-hoz prémium előfizetés szükséges. A kipróbálásához és beállításához az idén áprilisban bemutatott Fitnesz-felületet kell megnyitni.

Első körben persze csak az Egyesült Államok, Svédország, Új-Zéland, Ausztrália és az Egyesült Királyság területén teszik elérhetővé.