Árverés – Nem akárhogyan támogathatjuk a Kék Golyó utca légkondicionálását

A 2018-ban létrehozott Megyünk tovább Előre Alapítvány egyik célja, hogy mozgásra ösztönözze a sportolásra már alkalmas, de akár még kezelés alatt álló tumoros betegeket. Másik küldetése, hogy a betegek életminőségét javító eszközökkel támogassa az Országos Onkológiai Intézetet – ismertette az InfoRádióban Durst János, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

„Az Országos Onkológiai Intézet részére a betegvizsgáló, betegváró helyiségek, légkondicionáló berendezésének felszerelésére gyűjtünk. Miután tavalyról is maradt egy szép összeg, így már ez zajlik, tehát a 11-es épületet tudomásom szerint már felszerelték légkondicionálókkal, és a további épületek felszerelése zajlik” – részletezte.

A jótékonysági aukció online formában már elkezdődött. Kortárs művészek alkotása, híres sportolók és neves magyar csapatok relikviái kerülnek kalapács alá.

„Mindenképpen kiemelném a Szurcsik József festőművésztől kapott alkotást, de a Nagy Kriszta Tereskova neve is azt gondolom, széles körben ismert. Gáspár György, Kóródi Zsuzsa házaspártól is kaptunk grafikákat, például

Elton John magángyűjteményében is van alkotásaik közül mű.

A többi téma, például kosárlabdában a Dávid Kornél Akadémiától kaptunk a most első osztályba jutott csapat által aláírt mezt, amit Dávid Kornél is természetesen aláírt.

A Szolnoki Olajbányász Kosárlabdacsapata, amelyik tavaly felnőtt magyar bajnokságot nyert, tőlük is kaptunk egy aláírt labdát. Kézilabda-relikvia szinte már nincs, nem lehet hozzájutni, Ludovic Fabregastól, aki tavaly nyáron távozott Veszprémből a Barcelonába, olimpiai, világ, Európa-bajnok, BL-győztes kézilabdázótól van egy elöl, hátul aláírt mezünk. Én ezt tartanám a legértékesebbnek, holott persze a Nagy László ugye a világválogatott magyar kézilabdás aláírt válogatott meze is elérhető még ezen az aukción” – folytatta.

Online licitálni június 15-e hétfő délutánig lehet, majd személyesen folytatódik az aukció.

A jótékonysági eseményen a felajánló művészek és sportolók közül is többen jelen lesznek, tette hozzá a Megyünk tovább Előre Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.