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Résztvevők érkeznek a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborba (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2024. július 23-án.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Vita kerekedett arról, hogy fideszes rendezvény-e a Tusványos, a szervező ezt mondta róla

Infostart / InfoRádió

Már a szervezők között is folytatódik a vita arról, hogy a Tusványosként ismert Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor fideszes rendezvény volt-e, és ha igen, annak kell-e maradnia.

„Az ügyvezető elnök úr állásfoglalása egészében véve nem felel meg a tanács álláspontjának” – ezt írta közleményében Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt követően, hogy Toró T. Tibor szerinte lebecsülő módon nyilatkozott a Válasz Online-nak az idei Tusványosról. Tőkés felidézi, hogy Toró úgy fogalmazott,

„a rendezvény lassan főzette meg magát a Fidesz-üstben, mint a békák.”

Az alapító egyébként már nemcsak ebben az interjúban, hanem korábban, a szabadegyetemen mondott megnyitó beszédében is kritikus és önkritikus volt.

Toró T. Tibor szerint az elmúlt néhány évtizedben, főleg az utóbbi néhány évben az a kép honosodott meg a tusványosi szabadegyetemről, hogy az a Fidesznek egyik nyári rendezvénye, egy pártrendezvény, ahol minden arról szól, hogy Orbán Viktor veretes beszédben megmondja azt, hogy merre van az előre. Azt állítja: a szervezők tudják a legjobban, hogy ez a kép felületes, de az az ő felelősségük is, hogy nem tudták kellőképpen árnyalni.

A téma a héten az Országgyűlésben is előkerült. A fideszes Németh Zsolt, úgy is, mint a szabadegyetem egyik szervezője, napirend előtt tagadta, hogy az erdélyi rendezvény fideszes program. Hangsúlyozta: a Pro Minoritate által szervezett program egy kül- és nemzetpolitikai, valamint közéleti esemény az erdélyi Tusnádfürdőn, egy sajátos elegye a diáktábornak, a szabadegyetemnek és a fesztiválnak.

Németh Zsolt ezt követően arról beszélt, hogy a posztkommunista erők kiesése az Országgyűlésből új helyzetet teremt, és érdemes lenne élni a lehetőséggel, hogy nemzeti konszenzust alakítsanak ki a nemzetfelfogás kérdésében.

„Meg kell óvni az elmúlt 36 év eredményeit a határokat átívelő nemzetegyesítés terén” - jelentette ki a fideszes politikus. Azt kérte, rögzítsék azt a százalékot a magyar költségvetésben, amelyet a határon túli magyarokra fordíthatnak, és alapítsák meg újra azt a kutatóműhelyt, amelyet Magyarságkutató Intézetnek, illetve Teleki Intézetnek hívtak.

Magyar Péter miniszterelnök úgy válaszolt, hogy

a képviselő a nemzet egységéről beszélt, de az ő miniszterelnöke, Orbán Viktor 2025 márciusában lepoloskázta magyarok millióit.

Magyar Péter azt mondta, hogy Németh Zsolt ugyanezt megtette most Tusványoson.

„Felolvasta azt a kérdést, nem rendre utasítva, nem félretéve, hogy poloskahadjárat van Magyarországon az anyaországban, és a poloskák győztek. (.) És most idejön a nemzet templomába és elkezd a nemzet egységéről beszélni, és arról, hogy nem lehet magyarokat kirekeszteni, majd tulajdonképpen kuncsorog pár százmillió forint közpénzért” – fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben, hozzátéve, hogy nem lesz több közpénz a Tusványosra, jövőre a saját pénzükből rendezhetik meg.

A cikk Herczeg Zsolt hanganyaga alapján készült.

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Kezdőlap    Külföld    Vita kerekedett arról, hogy fideszes rendezvény-e a Tusványos, a szervező ezt mondta róla

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