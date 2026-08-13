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Kós Hubert, a késõbbi gyõztes magyar váltó tagja (elöl) a férfi 4x100 méteres gyorsváltó döntõje elõtt a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ilyen még nem volt: a 4x100-as férfi gyorsváltó is Eb-aranyat nyert

Infostart / MTI

Milák Kristóf itt is nagyot ment, a váltó országos csúcsot döntött.

Országos csúccsal aranyérmet nyert a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsváltó csütörtökön a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Magyarország az Eb-k történetében először győzött ebben a számban.

A délelőtti előfutamban még Németh, Szabó, Kós Olivér, Jászó Ádám összeállításban állt fel a csapat, amely az ötödik idővel kvalifikálta magát a fináléra. A döntőre megérkezett az ötkarikás negyedik Németh, illetve Szabó mellé a két olimpiai bajnok, Kós Hubert (200 m hát) és Milák Kristóf (200 és 100 m pillangó).

Kós első emberként 48.18 másodperccel, egyéni csúcsát (48.87) jelentősen megjavítva váltott Szabóval, aki egy hatalmas ugrással indítva az élre állt, végül pedig ötödiknek váltott Németh-tel. Az egyéniben hatodik magyar ráúszott az élmezőnyre, és egyetlen század hátránnyal másodikként adta át a képzeletbeli stafétabotot Miláknak.

A 26 éves klasszis aztán repülőrajttal ugyan, de túlszárnyalta a világcsúcsot (46.40) is, 46.29-es idejével az utolsó tempókkal előzte meg orosz riválisát, a csapat pedig az Európa-bajnoki csúcsot is elkönyvelhette.

A magyar váltó 3:10.03 perces idővel diadalmaskodott, ezzel a tokiói olimpián ötödik csapat 3:11.06-os országos rekordját adta át a múltnak.

Ez a második magyar aranyérem a csütörtöki versenynapon, korábban Milák 100 méter pillangón minden idők második legjobb eredményével, Európa-csúccsal győzött.

4x100 m férfi gyorsváltó, Európa-bajnok:

1. MAGYARORSZÁG (KÓS HUBERT, SZABÓ SZEBASZTIÁN, NÉMETH NÁNDOR, MILÁK KRISTÓF) 3:10.03 perc

2. Oroszország (semleges színekben, Ivan Girev, Vaszilij Kukuskin, Alekszandr Csegolev, Jegor Kornyejev) 3:10.12

3. Horvátország (Jere Hribar, Vlaho Nenadic, Vili Sivec, Toni Dragoja) 3:11.08

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Kezdőlap    Sport    Ilyen még nem volt: a 4x100-as férfi gyorsváltó is Eb-aranyat nyert

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