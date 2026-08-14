Jön még egy kormányszóvivői tájékoztató, speciális vendéggel

A csütörtöki után pénteken is kormányzati sajtótájékoztató lesz, amelynek gazdája ezúttal Magyar Péter miniszterelnök mellett Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, a kezdés 15 óra.

Várható témák:

Paks, az erőmű, a fenékküszöb építése és a bárkák helyzete, dunai vízszint és energiaellátás

uniós pénzek, alkotmánybírósági beadvány, döntés előtti helyzet

energetikai és egyéb beruházások

közlekedési ügyek

közpolitikai kérdések.

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A csütörtöki bejelentéseket ITT olvashatja.