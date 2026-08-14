Így néz ki, mikor valaki 130-ra gyorsul egykerekűvel, majd elesik – videó

Az új generációs, elektromos személyi közlekedési eszközök között talán a monociklik a legeszementebb darabok, és talán nem véletlen, hogy nem váltak széles körben elterjedtté – írja a Vezess. A szaklap szerint amíg például az elektromos roller a maga rossz irányíthatósága, hosszú féktávja, manőverezést nehezítő súlypontja mellett azonnal, és bárki számára ösztönösen használható, addig a monociklinél van egy tanulási görbe.

A jármű belsejében található egy giroszkópok segítségével vezérelt, szénkefe nélküli, egy kilowattos, azaz szűk másfél lóerős villanymotor hajtja az egyetlen kereket. Az energiát a motornak lítium-vas-foszfát akku szolgáltatja, amely egy óra alatt feltölthető, ezután 1-2 órán át, 10-12 kilométer erejéig képes mozgásban tartani az eszközt.

„A giroszkóp feladata, hogy a mozgásban lévő egy szem biciklikeréken segítsen egyensúlyban maradni, mégpedig úgy, hogy ha előredőlünk, gyorsít, ha hátra, lassít a villanymotor”

– írják, hozzátéve, hogy az első modellek 16 kilométer/órás végsebességénél ma már sokkal többre is képes eszközök kaphatók. Mi több, a csúcskategóriások közül egynémely akár közel 130 kilométer/órával is képes száguldani.

Ezt a végsebességet akarhatta elérni az az orosz férfi is, aki egy több sávos, forgalmas úton gyorsult elektromos uniciklijével. Ám ahogy az a videón is látszik, hatalmas esés lett a dolog vége. Nagy szerencséjére viselt védőfelszerelést, így horzsolásokkal és zúzódásokkal megúszta a hatalmas zakózást.

A videót itt lehet megtekinteni.